Anschluss an ICE-Netz gefordert

Bremerhaven /Nordenham Einen Wiederanschluss Bremerhavens an das Personenfernverkehrsnetz der Deutschen Bahn hat in einem Schreiben der Vorstand des Regionalforums Unterweser gefordert. Profitieren würden von deutlich schneller erreichbaren ICE/IC-Verbindungen auch die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven.

Als eine von wenigen deutschen Großstädten findet die Seestadt keine Berücksichtigung bei der Anbindung an das ICE-Netz. Selbst viel kleinere Orte wie Westerland oder Norddeich-Mole halten dagegen Fernreiseanschlüsse vor. In der Unterweserregion wohnen und arbeiten 330 000 Menschen. Gerichtet ist das Schreiben des Forums an die Deutsche Bahn, den Bundestag, das Bundesverkehrsministerium und das Europäische Parlament.