Stoffmarkt kommt erneut in Seestadt

Bremerhaven Endspurt beim „Summer in the City“: Mit drei Sonderangeboten will sich die Kaufmannschaft von ihrer Initiative zur Belebung der Bremerhavener Innenstadt verabschieden. An diesem Donnerstag und Freitag (ab 10 Uhr, Große Kirche) stellen Imker und die Anbieter von Holzartikeln ihre Produkte vor. Samstag bietet die Polizei ab 10 Uhr an selber Stelle die Teilnahme an einer Fahrrad-Codierungsaktion an. Eine Stunde später eröffnet auf dem Theodor-Heuss-Platz zum zweiten Mal in diesem Jahr der Holländische Stoffcircus seine Stände.

Zufrieden mit der Resonanz auf die vielen kleinen Einzelaktionen dieses Sommers zeigt sich derweil der Vorsitzende der Werbegemeinschaft City Skipper, Joachim Haack. „Nach dem Ende der Sommer-Aktivitäten geht es in den kommenden Wochen mit neuen Angeboten weiter“, kündigte Haack an. So will man sich am 11. und 12. September an der bundesweiten Aktion „Heimat shoppen“ beteiligen. Darüber hinaus versuchen die City-Händler alles, damit am 4. Oktober wieder ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden kann.