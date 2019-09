Bremerhaven Großalarm für Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW): Am späten Freitagabend geriet das historische Segelschiff „Seute Deern“ in Schräglage, drohte zu kentern. Doch so weit kam es nicht. Die Bark neigte sich zwar stark nach rechts, setzte aber mit dem Rumpf im Hafenschlick auf. „Dennoch haben wir aus Sicherheitsgründen mit einem Bauzaun alles weiträumig abgesperrt. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass das Schiff doch noch umkippt, aber auch nicht völlig auszuschließen“, sagte Konrad Otten, Kaufmännischer Geschäftsführer des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Dem Museum gehört die „Seute Deern“.

Feuerwehrleute erkannten am Freitagabend sofort, wie dramatisch die Lage am Alten Hafen war. Der Segler gab laute knarrende Geräusche von sich, so, als würden gewaltige Kräfte auf ihn einwirken. Dann barst der metallene Zugang zum Schiff. Die Feuerwehr vermutet, dass auf der „Seute Deern“ Pumpen ausgefallen sind. Daher konnte das Wasser, das durch die unzählige Ritzen in den seit Jahren maroden Rumpf eindringt, nicht mehr abgepumpt werden.

Gläserne Werft

Nach einem Feuer im Küchenbereich des Großseglers im Februar reiften konkrete Pläne für eine Sanierung des Bremerhavener Wahrzeichens. Für 32 Millionen Euro sollte es in einer gläsernen Werft am Alten Hafen und damit unter den Augen der Öffentlichkeit Stück für Stück wieder aufgebaut werden und nicht wieder ins Wasser zurück.

Zeit für Bergung drängt

Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) erklärte, man hoffe, an diesen Plänen festhalten zu können. Zugleich forderte Grantz dazu auf, schnell ein Konzept für die Bergung des havarierten Schiffes vorzulegen.

Politisch ist die Sanierung der Bark seit Jahren umstritten – möglicherweise auch ein Grund, warum über einen sehr langen Zeitraum keinerlei größere Erhaltungsmaßnahmen stattfanden. Stets für eine Zukunft mit der „Seute Deern“ setzte sich die Bremerhavener SPD ein. Deren Fraktionssprecher in der Stadtverordnetenversammlung, Sönke Allers: „Die neue Situation hat den Druck verschärft. Nun kann sich niemand mehr wegducken und auf Zeit spielen.“

Bremen soll helfen

Nach Ansicht des Fraktionssprechers müsse mit der Bergung der „Seute Deern“ auch mit Blick auf zu erwartende Herbststürme zügig begonnen werden. Zudem denkt Allers an die „Sail 2020“. „Wir erwarten Segelschiffe aus aller Welt. Es wäre fatal, wenn es im Land Bremen nicht gelänge, mit der Restaurierung des Schiffes begonnen zu haben.“

In Bremerhaven gilt die „Seute Deern“ als Kulturgut, auch wenn sie gar nicht in der Seestadt gebaut wurde. Von Bremens neuem Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) erwarten die Bremerhavener Sozialdemokraten ein Bekenntnis zum Wiederaufbau der „Seute Deern“.