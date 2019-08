Land will Vogelschutz verbessern

Cloppenburg /Emsland /Hannover Um den Wiesenvogelschutz in den Raddetälern in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland zu stärken, planen das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium einen Flächentausch. Dafür stellt das Landwirtschaftsministerium Ackerflächen in einer Größe von 106 Hektar zur Verfügung, die in das EU-Vogelschutzgebiet hineingetauscht werden sollen. Landwirten in den Raddetälern soll ein entsprechendes Tauschangebot unterbreitet werden.

Seit der Meldung der Niederungen als EU-Vogelschutzgebiet sind die Brutbestände der Wiesenvögel erheblich eingebrochen. „Die bisherigen Schutzbemühungen zum Erhalt der Wiesenvögel in den Raddetälern reichen ganz offensichtlich nicht aus. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Optimierung der Verhältnisse vor Ort“, sagt Umweltminister Olaf Lies. Nach Abschluss des Tausches sollen die ertauschten Flächen optimiert und wiesenvogelgerecht bewirtschaftet werden.

Der Naturschutzbund (Nabu) begrüßt das Vorhaben zwar grundsätzlich, fordert aber weitere Schritte. Ein Flächentausch allein werde nicht ausreichen, da dringend auch eine fachliche Begleitung der Landwirte für eine wiesenvogelgerechte Bewirtschaftung benötigt werde, so der Nabu.