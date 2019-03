Cloppenburg Sowohl die Dürre im vergangenen Sommer als auch die starken Regenfälle im Jahr davor sind Folgen des Klimawandels, das steht für die Initiatoren des Projekts Terrifica außer Zweifel. „Es ist absurd, wenn Donald Trump das per Twitter in Abrede stellt“, sagte Projektleiter Prof. Dr. Rieckmann von der Uni Vechta beim Workshop zum Auftakt des Projekts am Freitag in Cloppenburg.

Etwa 30 Teilnehmer aus den Bereichen Landwirtschaft, Politik, Verwaltung, Kirche, Wissenschaft und Bildung trafen sich in den Räumlichkeiten des Science Shop Vechta/Cloppenburg, um eine erste Bestandsaufnahme darüber zu erarbeiten, wie der Klimawandel das Oldenburger Münsterland betrifft. Sicher ist: Geradezu fahrlässig wäre es für die landwirtschaftlich geprägte Region, sich nicht auf die kommenden Wetterlagen vorzubereiten.

„Wir haben Tierhaltung auf kleinstem Raum. Wie können sich solche Betriebe aufstellen, wenn Hitze den Tieren zu schaffen macht?“, deutet Dr. Barbara Grobkowsky von der Koordinierungsstelle Transformationsforschung agrar eine von vielen konkreten Problemstellungen an. Unter den Teilnehmern des Workshops kristallisierte sich insbesondere das Wassermanagement als zentrales Zukunftsthema heraus.

Hier finden Sie Informationen zum Klimaschutzprojekt Terrifica

In den kommenden Monaten soll ein Netzwerk geknüpft werden, um Risiken, Chancen, aber auch bestehende Lösungen zu ermessen. Im Sommer sollen Bürger dazu aufgerufen werden, klimatisch auffällige Orte zu nennen, um diese in einer online einsehbaren Karte zu verzeichnen. Aber auch vorher ist jeder willkommen, sich zu beteiligen.

Terrifica steht für „Territoriales RRI zur Förderung innovativer Klimaanpassungsmaßnahmen“, wobei RRI für „Responsible Research and Innovation“ steht: verantwortungsvolle Forschung und Innovation. Die EU fördert das Projekt mit zwei Millionen Euro für drei Jahre. Weitere Pilotregionen gibt es in Spanien, Frankreich, Serbien, Polen und Weißrussland.