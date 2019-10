Cloppenburg /Vechta Der Versandhändler und -dienstleister Amazon ist auf Expansionskurs im Nordwesten. Seit einigen Tagen arbeitet das Verteilzentrum Cloppenburg an der B 72, wo 150 Mitarbeiter in drei Schichten „Tausende Pakete“ für die Auslieferung an Kunden zwischen Varel und Osnabrück sortieren. Mit konkreten Zahlen zur bewältigten Menge an Lieferungen hält sich Amazon zurück. Niederlassungsleiter Oliver Niewald (50) und auch sein Chef, Regionalleiter Andre Luetge­harm (42), halten sich bedeckt. Bereitwillig erläutern sie aber die Abläufe und sparen auch Nachfragen zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon nicht aus.

In drei Schichten wird bei Amazon Cloppenburg gearbeitet, sortieren vornehmlich nachts 70 bis 80 Mitarbeiter die Paketsendungen in der Logistikhalle. 200 Touren werden zurzeit von Cloppenburg aus bedient, wobei die Fahrer Mitarbeiter von Fremdfirmen sind, die Amazon engagiert. Geplant sind bis zu 400 Touren von Cloppenburg aus. Beide Amazon-Führungskräfte betonen den Stundenlohn, der gezahlt wird. 11,71 Euro pro Stunde plus 30 Prozent Nachtzuschlag.

Wechselschicht gebe es nicht bei Amazon, das schaffe mehr Zufriedenheit. Amazon biete saubere, sichere und gut bezahlte Arbeit, biete Aufstiegsmöglichkeiten und in den Tagesschichten auch Teilzeitarbeit, stellt Niewald heraus. „Wenn es Arbeitszeitverstöße gäbe, hätte ich schnell Ärger mit meinem Chef“, sagt Niewald.

Die Arbeitsbedingungen der Fahrer habe Amazon im Blick, versichern Niewald und Luetgeharm. „Die Fahrer fahren nach einem genau festgelegten Rhythmus“, beschreibt Niewald die Arbeitsorganisation bei der Auslieferung. Kriterium der innovativen Routenplanung: Von einem Stopp aus möglichst viele Paketsendungen ausliefern, wobei die Stopps möglichst weit auseinander liegen sollen. Es gebe keine Vorgaben für die Zahl der ausgelieferten Pakete, versichert Niewald. Bis zu sieben Zustellversuche seien möglich, bei Pannen auf dem Auslieferungsparcours stehe ein sogenannter Rescue-Fahrer bereit, also einer der aushilft.

Amazon sieht sich nach Niewalds Worten zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Bei neuen Gebäudeplanungen werde die Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge berücksichtigt. Im ländlichen Raum freilich reiche die Lade-Kapazität bei Elektrotransportern zurzeit noch nicht aus.

2500 Arbeitsplätze habe Amazon in Deutschland in den bislang 18 Verteilzentren geschaffen. Der größere Teil des Warenumsatzes komme von Vertragspartnern (58 Prozent), betont Amazon. Allein in Niedersachsen würden Amazon-Vertragspartner 180 Millionen Euro pro Jahr generieren (woran 6000 Arbeitsplätze hängen). Und der Amazon-Expansionskurs geht weiter: Mitte der Woche wird das Amazon-Verteilzentrum für Bremen seinen Betrieb aufnehmen.