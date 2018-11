Cloppenburg Die historische Kulisse des Cloppenburger Museumsdorfs, besinnliche Musik, Überraschungen hinter jeder Hoftür und handgefertigte Waren – das sind die Zutaten für den Nikolausmarkt. Der Markt findet auf dem Außengelände und in den Häusern statt. Es ist bereits die achte Veranstaltung dieser Art im Museumsdorf. Wollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, dabei sein? Füllen Sie den elektronischen Coupon aus und nehmen Sie am Gewinnspiel der NWZ teil. Wer sich bis Donnerstag, 29. November meldet, nimmt an der Verlosung teil. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Zurück zum Nikolausmarkt: Vom 7. bis 9. Dezember (Freitag 11 bis 19 Uhr, Samstag/Sonntag 11 bis 20 Uhr) können sich die Besucher an großen und kleinen Geschenkideen oder Dekorationsartikeln erfreuen. Eine besondere Überraschung erwartet vor allem die kleinen Besucher im Gulfhaus. In den alten Ställen und in der mit Stroh eingestreuten Diele sind alte und bestandsgefährdete Nutztierrassen zu Gast. Dort können Schafe, Ziegen, Rinder, Schweine, Kaninchen und ein kleiner Esel bewundert werden.

Erlebbar ist auch das alte Handwerk. Viele der historischen Häuser verfügen über Werkstätten. Für Musik ist ebenfalls gesorgt.