Conneforde /Bockhorn /Wilhelmshaven Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet bereitet den Beginn der Erdkabelarbeiten für das Netzausbauprojekt Wilhelmshaven – Conneforde vor. Im Fe­bruar 2019 soll der Bau der Erdkabelabschnitte starten. Die Erdkabelabschnitte Neustadtgödens und Bockhorn (Landkreis Friesland) befinden sich zwischen den neu entstehenden Kabelübergangsanlagen Sanderahm und Vorwerk sowie Bockhorn und Osterforde. Nach dem Anlegen von Zuwegungen und dem Einrichten der Baustelle werde der Kabelgraben ausgehoben, teilte Tennet mit. Der abgetragene Mutterboden und der Bodenaushub werden voneinander getrennt am Rand gelagert. Anschließend verlegt Tennet das Bettungsmaterial und die Leerrohre, durch die der Kabelzug für die Erdkabel erfolgen kann. Die beiden Erdkabelabschnitte sind Teil der Leitung Wilhelmshaven – Conneforde, die Anfang November 2018 in die Bauphase startete. Neben insgesamt rund fünf Kilometern, die in Erdkabelverlegung ausgeführt werden, errichtet Tennet 60 Freileitungsmasten auf 25 Kilometern zwischen Wilhelmshaven und Conneforde. Für 2020 ist die Inbetriebnahme der Leitung sowie des neuen Umspannwerks in Fedderwarden geplant.

Die Leitung Wilhelmshaven – Conneforde ist eines der deutschen Pilotprojekte in der abschnittsweisen Erdverkabelung im Drehstrombereich. Sie soll im Raum Wilhelmshaven die stetig wachsende Strommenge aus Onshore-Windkraftanlagen sowie aus regionalen Kraftwerken ins Land leiten und zur Versorgungssicherheit beitragen.