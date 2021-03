Das bringt der NWZ-Tag: Testen, aber wo? Ein runder Geburtstag und ein Imbiss, der für Aufsehen sorgt

Nordwesten Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das sind die Nachrichten, mit denen wir uns in den NWZ-Redaktionen heute beschäftigen.

Die Instandsetzung des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ war langwierig, teuer und wurde von zahlreichen Skandalen begleitet. Heute soll es nun soweit sein: Der Dreimaster, der in der Lürssen-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch) liegt, soll heute Vormittag wieder ausgedockt werden. Geht alles gut? Wir berichten später an dieser Stelle. Einen Überblick finden Sie hier.

Unsere Oldenburger Redaktion setzt sich heute mit dem Thema „Schnelltests“ auseinander. Warum hat es so lange mit dem Vorhaben gedauert? Und wo und wie kann nun getestet werden? Wir berichten später online und morgen in der gedruckten Zeitung.

Für Ärger sorgen derweil Pizzaschachteln in Eversten Holz. Offenbar mehrt sich dort der Müll, weil einige Menschen dort ihre Pausen verbringen und Pizza essen. Den Bericht dazu finden Sie hier.

Im Münsterland haben unsere Kolleginnen und Kollegen einen Abbruchunternehmer begleitet. Und der kann so einiges berichten, was er bei seinen Arbeiten so entdeckt: So fand er eine vergrabene Iseatta in einem Garten. Die ganze Geschichte gibt es später auf nwzonline.de

Imbissbetreiber setzt Frau besonders Andenken

Tigerente, Tiger und Bär: Heute wird der Kinderbuchautor („Oh, wie schön ist Panama) Horst Eckert, besser bekannt als Janosch, 90 Jahre alt. Im Ammerland werfen die Kolleginnen und Kollegen einen genaueren Blick auf diesen Geburtstag.

Es ist eine rührende Geschichte: In Jever betreibt ein Ehepaar gemeinsam eine Imbissbude: Die Frau des Eigentürmers stirbt kürzlich. Der Mann widmet ihr an der Imbissbude ein besonderes Andenken – wir berichten ab Mittag über die besondere Aktion des Mannes.

Kennen Sie eigentlich schon unseren täglichen NWZ-Nachrichtenpodcast? Nein? Dann hören Sie doch morgen mal rein.

Kommen Sie gut durch den Tag und schreiben Sie mir, wenn Sie Fragen, Anregungen und Kritik haben,

Ihr Max Holscher