Teile der Tui-Crews fliegen heim

Cuxhaven Die ersten Besatzungsmitglieder des in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiffes „Mein Schiff 3“ reisen zurück in ihre Heimatländer. Mit Bussen seien rund 190 Crewmitglieder vom Terminal in Cuxhaven zum Flughafen in Hamburg gebracht worden, sagte eine Sprecherin von Tui Cruises am Freitag. Insgesamt würden zunächst 316 Mitglieder der Crews der „Mein Schiff 3“, „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 6“ in ihre Heimat gebracht. Die „Mein Schiff 4“ liege in Bremerhaven. Rückflüge sind für insgesamt rund 1200 Crewmitglieder allein von der „Mein Schiff 3“ geplant.

Zuvor waren am Donnerstag mit dem Coronavirus infizierte Besatzungsmitglieder auf die Quarantänestation eines Krankenhauses gekommen. Im Laufe des Tages sollten in enger Absprache mit den Behörden weitere Besatzungsmitglieder von der „Mein Schiff 3“ an Land und in Isolation gebracht werden, sagte die Sprecherin.