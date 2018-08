Dangast /Wangerooge Der Super-Sommer hat der Nordseeküste bisher eine Bilderbuchsaison beschert. Nicht nur Strandkörbe, sondern auch Hotelzimmer wurden oftmals knapp. Das hat eine Umfrage ergeben.

Zufrieden blickt etwa das Nordseebad Dangast auf die Saison. „Es ist super gelaufen, nach zwei wirklich schwierigen Jahren“, sagt Ingrid Funke von der Kurverwaltung. „Der Strand war immer voll, die Strandkörbe immer ausgebucht.“ An einigen Wochenenden sei der Strandcampingplatz voll belegt gewesen. Die Kurverwaltung verzeichnete auch viele Tagesausflügler aus dem Raum Bremen, Cloppenburg und Oldenburg.

Nach Wangerooge lockt es Touristen schon seit mehr als 200 Jahren. Die einzige Oldenburgische Insel erlebte in diesem Jahr einen echten Ansturm. „Die Leute haben uns angerufen, weil sie die Hitze nicht mehr aushalten konnten“, sagt Ulrike Kappler vom Verkehrsverein der Insel. „Hier ist es immer um die fünf bis zehn Grad kühler.“ Einigen Übernachtungswilligen mussten die Insulaner sogar einen Korb geben. Strandkörbe wurden auch dort zur Mangelware. „Die letzten Wochen war die Nachfrage viel größer als das was wir bedienen konnten“, schilderte Kappler. Neben Strand und Inselpromenade kamen Wattwanderungen und Touren zu den Seehundbänken bei Gästen gut an. „Was nicht so gut läuft sind die Konzerte, die Indoor stattfinden.“

„Inhouse-Angebote haben unter der Hitze eher gelitten“, heißt es auch bei der Erlebnis Bremerhaven Gesellschaft. Eher mau war auch Ende Juli das Interesse am zum ersten Mal stattgefundenen Leuchtturmfest. Andrang herrschte hingegen im Weserstrandbad. „Grundsätzlich ist Bremerhaven sehr gut im Sommer besucht“, sagt der Geschäftsführer Raymond Kiesbye. „Ausgebucht in den Hotels war in diesem Jahr an der Tagesordnung.“ Hinzu komme eine steigende Zahl von Tagesgästen.