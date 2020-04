Deich an Küste wird erhöht

Am Heppenser Seedeich nahe des Jade-Weser-Ports in Wilhelmshaven haben in diesen Tagen Bauarbeiten zur Erhöhung und Verstärkung begonnen. Ein rund zwei Kilometer langer Abschnitt ist nach Erkenntnissen des III. Oldenburgischen Deichbandes vom vergangenen Jahr um 80 Zentimeter zu tief, berichtete die Wilhelmshavener Zeitung damals. Den Angaben zufolge mussten die Arbeiten sehr lange vorbereitet werden. Bis 2022 solle der Ausbau erledigt sein. „Für diese große Maßnahme sind insgesamt zehn Millionen Euro veranschlagt“, sagte Niksa Marusic vom Amt für Umweltschutz damals.DPA-BILD: