Aufsichtsrat antwortet auf Kritik

Delmenhorst Nach dem NWZ-Artikel über die wachsende Kritik an der Neuausrichtung der Delmenhorster Frauenklinik meldete sich am Donnerstag der Aufsichtsrat des Klinikums zu Wort. Dieser sei sich der Bedeutung einer wohnortnahen geburtsmedizinischen Versorgung sehr bewusst, und spreche sich einstimmig für den Erhalt einer geburtsmedizinischen Abteilung am Josef-Hospital aus. Der Aufsichtsratsvorsitzende versichert, dass die Geschäftsführung diese Ansicht teilt und die geburtsmedizinische Versorgung auch weiterhin in der gewohnt bewährten Qualität angeboten wird.

Hinsichtlich der umstrittenen Freistellung der Chefärztin Dr. Katharina Lüdemann wird betont, dass personelle Angelegenheiten in der Entscheidung des Geschäftsführers liegen und der Aufsichtsrat hinter der Entscheidung steht.

Jegliche Vorwürfe, das Josef-Hospital würde aus wirtschaftlichen Erwägungen die Kaiserschnittrate steigern wollen, seien falsch, denn selbstverständlich träfen die verantwortlichen Ärzte eine solche Entscheidung allein unter medizinischen Gesichtspunkten.

Abschließend appelliert der Aufsichtsrat, die Diskussion wieder zu versachlichen und den respektvollen Umgang miteinander zu wahren.

Zeitgleich stieg die Zahl der Bürger, die eine Petition für den Verbleib der Chefärztin unterzeichnet haben, bis zum Abend auf mehr als 1070 an.