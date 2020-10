Corona: Stadt im Kampf gegen den unsichtbaren Feind

Delmenhorst Einige Wirte haben nichts kapiert: Anders kann sich Carsten Hoffmeyer die Bilanz nicht erklären. Bei Kontrollen am Wochenende wurden fünf Restaurants gesperrt. „Zum Teil hatten die Wirte nicht mal Kontaktdaten der Gäste“, erklärt der Leiter der Polizei Delmenhorst. Nun drohen saftige Strafen. „Die Wirte sollen das am Portemonnaie spüren“, droht Oberbürgermeister Axel Jahnz. Die große Mehrheit der Wirte habe sich aber vorbildlich an die Auflagen gehalten. Jahnz’ Appell an die Bürger: Bleibt zu Hause im Kampf gegen den „unsichtbaren Feind“!

•

In der Gastronomie kommt die Sperrstunde nicht gut an. „Sie ist kontraproduktiv“, sagt Tarik Cirdi. Der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Delmenhorst sagt, dass private Feiern als Hauptproblem gelten. Die Sperrstunde treibe die Leute aber aus der Gastronomie „ins Private“.

•

Unter der Sperrstunde leidet auch die Taxi-Branche. „Der späte Abend ist an Wochenenden die umsatzstärkste Tageszeit“, berichtet Thorsten Reisewitz. „Wir werden die Auflagen deutlich spüren.“ Schon in den vergangenen Tagen sei eine Zurückhaltung der Gäste beim Ausgehen spürbar gewesen. Reisewitz erwartet, dass statt der bisher zwei bis drei Taxis nach 23 Uhr nun erst mal ein Fahrzeug reichen wird, um die Nachfrage zu decken.

•

Recht entspannt reagiert der Delmenhorster Turnverein auf die neuen Auflagen. „Trainingsbetrieb findet derzeit wegen der Herbstferien ohnehin kaum statt“, heißt es bei der Geschäftsstelle. Die wenigen Leistungssportler hätten das Training nun wegen der steigenden Corona-Gefahr ebenfalls eingestellt. Schwierig werde es für die Mannschaften im Liga-Betrieb, die Auswärtstermine bestreiten müssen, aber nicht trainieren können.“ Der Verein habe bei der Stadt eine Anfrage gestellt.

•

Bei Guido Wachtel schlagen zwei Herzen in einer Brust. „Auf der einen Seite wollen wir die Stadt nach Kräften unterstützen“, sagt der katholische Pfarrer von St. Marien. „Auf der anderen bekommen wir immer wieder die Rückmeldung, dass Gottesdienste gerade jetzt vielen Menschen Trost und Hilfe sind.“ Mit Blick auf Advent und Weihnachten „würde ich es für sehr schwierig halten, keine Gottesdienste feiern zu können“. Sein evangelischer Kollege, Kreispfarrer Bertram Althausen, betont, es sei die Entscheidung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gewesen, Gottesdienste auszusetzen. „Wir wollen ein Zeichen setzen und die Stadt unterstützen beim Aufruf, Treffen wo immer das möglich ist, zu unterlassen.“

•

Liegt einer der Gründe für die Infektionsrate in Verständigungsschwierigkeiten mit Delmenhorsterinnen und Delmenhorstern mit Migrationshintergrund? Dieser Zusammenhang wird offiziell nicht gezogen, liegt aber nach Einschätzung von Beobachtern auf der Hand. Demnach gibt es bei der Kontaktverfolgung nicht nur sprachliche Hürden. Nicht selten sei die Einsicht in den Sinn der Auflagen geringer ausgeprägt. Bei der Stadtverwaltung war zunächst keine Einschätzung zu erhalten.

•

Die Einsicht in die Auflagen ist in der Bevölkerung verbreitet – das legt eine kleine Umfrage in der Fußgängerzone nah. „Ich habe alle Treffen, Geburtstage und Einladungen abgesagt“, sagt eine ältere Passantin, die nach eigenen Angaben kaum noch aus dem Haus geht. „Wir können das nächstes Jahr nachholen.“ Ein älterer Herr versteht die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen – „aber hier in der Fußgängerzone ist das doch übertrieben; es ist doch nichts los“. Eine andere Passantin ärgert sich über junge Leute, die ohne Mundschutz an ihr vorbeigeschlendert seien. „Warum ist das Ordnungsamt da nicht mehr hinterher?“

•

Die Polizei ist nach eigenen Angaben gut für die Kontrolle der Corona-Regeln aufgestellt. „Wir haben personell diese Priorität gesetzt“, sagt Polizeichef Hoffmeyer. Auch das Gesundheitsamt erhält durch andere Ämter Verstärkung. Die Kontrolle von Parksündern leidet jedoch nicht: Am Montag verteilte das Ordnungsamt wie gewohnt vor dem Rathaus seine Knöllchen.