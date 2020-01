Delmenhorst Wer seine Miete nicht bezahlt oder ständig auf Raten kauft und die Zahlung verschleppt, häuft einen Berg an Schulden an. Das ist im Normalfall dann bei der „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“, kurz Schufa, eingetragen – zu Recht. Dass das aber auch ganz anders laufen kann, zeigt ein Fall aus Delmenhorst.

Es begann mit einem kleinen Blechschaden am Auto. Nichts Schlimmes, eine Beule, ein kleiner Parkplatzrempler.

Die Besitzerin des Autos ist 43 Jahre alt (Name der Redaktion bekannt), aus Delmenhorst, Krankenschwester, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Den Wagen hatte sie geleast. Beim Autohaus ließ sie den Schaden aufnehmen. Der Zeitpunkt war passend, um das alte Auto gegen ein neues zu tauschen, der Leasingvertrag ging nur noch eine kurze Zeit. „Vom Autohaus habe ich mir ein gutes Angebot rechnen lassen“, erinnert sich die Delmenhorsterin im Gespräch mit der NWZ.

Anfrage bei der Bank

Die Mitarbeiterin des Autohauses stellte eine simple Anfrage an die zuständige Bank – und bekam schnell eine unerwartete Rückmeldung. „Die Dame erklärte, dass ich einen Eintrag bei der Schufa habe“, sagt die 43-Jährige schockiert. Dabei habe sie sich nichts zuschulden kommen lassen, nichts auf Raten bestellt und sah sich nun mit dem „Vorwurf“ konfrontiert, Geld nicht zurückgezahlt zu haben. Eine sehr unangenehme Situation.

Wie konnte das also passieren? Die 43-Jährige machte sich zunächst auf Spurensuche auf der Internet-Seite der Schufa, um die Sache zu klären. Nur kam sie dort nicht wirklich weiter, ohne vorher Geld zu zahlen. Eine kostenlose Auskunft sah sie auf den ersten Blick nicht, stattdessen bestellte die Delmenhorsterin eine Bonitätsauskunft für knapp 30 Euro.

Wirtschaftsauskunftei mit Sitz in Hessen Die Schufa Holding AG (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) ist eine privatwirtschaftliche deutsche Wirtschaftsauskunftei in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Der Geschäftssitz ist in Wiesbaden (Hessen). Zu den Aktionären gehören Kreditinstitute, Handelsunternehmen und sonstige Dienstleister. Ihr Geschäftszweck ist, ihre Vertragspartner mit Informationen zur Bonität (Kreditwürdigkeit) Dritter zu versorgen. Die Schufa ermittelt die von ihr eingestellten Daten nur teilweise selbst – externe Systeme wie die Zentralstelle für Kreditinformation werden mit einbezogen. Im Regelfall liefern Banken und andere Vertragspartner Daten über ihre Kunden an die Schufa. Hierzu ist eine Einwilligung des Kunden erforderlich. Einige Daten beschafft sich die Schufa selbst, zum Beispiel aus öffentlichen Quellen, etwa den Schuldnerverzeichnissen der Amtsgerichte. Gespeichert werden können unter anderem folgende Daten: Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnorte, ausgegebene Kreditkarten, Eröffnung von Konten, Privatinsolvenz, oder Kredit- und Leasingverträge. Daten werden nur auf eine bestimmte Zeit gespeichert. Abgezahlte Kredite (nach dem Jahr der Rückzahlung) etwa werden drei Jahre später gelöscht.

Grundsätzlich steht jedem Bürger einmal jährlich eine kostenfreie Selbstauskunft zu, laut der 43-Jährigen sei das aber nicht mal eben zu finden – der Blick werde vor allem auf die kostenpflichtige Auskunft gelenkt. Zwei Tage später zeigte das per Post eingetroffene Schreiben die ganze Misere: Über 400 Euro soll die Delmenhorsterin nicht gezahlt haben. Das zumindest zeigte der Eintrag eines Inkassobüros aus Hamburg. Die Frau war entsetzt: „Es waren 423 Euro offen, inklusive Titulierung – das heißt, es war schon bei Gericht gelandet.“ Theoretisch hätte gar der Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen können. Bei dem Inkassobüro kam die 43-Jährige nicht weiter, kein Rückruf, keine Rückmeldung, nicht mal auf ein persönlich aufgesetztes Schreiben.

Die 43-Jährige Krankenschwester kann sich den Fehler selbst so erklären: Im Sommer 2018 nahm sie ihren Mädchennamen wieder an. Um diesen Zeitraum herum muss dann der Eintrag passiert sein. Vermutlich gebe es eine Frau, die ab diesem Zeitpunkt denselben Namen trägt wie die 43-Jährige.

Schufa räumt Fehler ein

Auf Nachfrage der NWZ erklärt die Schufa den Fall ausführlich. „Bei der Bearbeitung des von Ihnen angesprochenen Verbraucherfalls ist leider bei der manuellen Zuordnung eines Eintrags ein Fehler passiert“, so eine Pressesprecherin des Unternehmens. Der richtige Eintrag landete also bei der falschen Person.

„Trotz strengster Qualitätssicherungsmaßnahmen sind dort, wo Menschen arbeiten, einzelne Fehler leider nie ganz auszuschließen.“ Die Schufa sei sich der Verantwortung bewusst und nehme daher jeden Fall zum Anlass um zu prüfen, wie es zukünftig verhindert werden könne. Pro Tag bearbeite die Schufa rund 450 000 Anfragen und Meldungen, das seien über 165 Millionen im Jahr.

Bei der Schufa selbst kommt die 43-jährige Delmenhorsterin nun glücklicherweise schnell weiter. Die Mitarbeiterin dort betonte am Telefon, dass der falsche Eintrag gelöscht werden würde.

In das ganze Verfahren, das fast zwei Monate dauerte, hat die 43-Jährige einiges an Geld gesteckt. Von Anwaltskosten, über Schufa-Auskunft bis hin zum Schaden am Auto und dem TÜV – denn das Auto hatte sie ja erstmal behalten müssen. Das ärgert die Frau besonders: Für etwas gezahlt zu haben, was sie selbst nicht verschuldet hatte. „Den Stress, die Kosten, da kriegt man nichts davon zurück.“ Zumal mit einem negativen Schufa-Eintrag die Chance auf einen Handyvertrag, Kredit oder eine Wohnung sehr schlecht stehe.

Nur Informationen liefern

Dass eine Auskunft der Schufa über mögliche Kredite oder auch den Abschluss eines Mietvertrags entscheidet, sei so nicht richtig, betont die Pressesprecherin des Unternehmens. „Die Entscheidung, ob und zu welchen Konditionen ein Geschäft zustande kommt, trifft ausschließlich das jeweilige Unternehmen.“ Die Schufa liefere hierfür valide und entscheidungsrelevante Informationen. Die 43-Jährige aus Delmenhorst ist nun froh, die Sache hinter sich zu haben.

Mit einem Schreiben der Schufa gab es kürzlich die Auskunft, dass der falsche Eintrag gelöscht wurde. Ebenso froh ist sie, den Unfall gehabt zu haben. Sonst hätte sie den Eintrag überhaupt nicht bemerkt und möglicherweise im kommenden Jahr überhaupt keinen neuen Wagen bekommen. Zum Glück habe sich das ganze als Verwechslung entpuppt – und nicht als Datenklau oder Identitätsdiebstahl. „Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht.“