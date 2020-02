Delmenhorst Die Innenstädte kämpfen seit geraumer Zeit mit den Folgen des zunehmenden Internethandels. Leere Schaufenster und eine schrumpfende Angebotsvielfalt beeinträchtigen die Attraktivität vieler Zentren.

In der Markthalle Delmenhorst, mitten in der Fußgängerzone, diskutierten am Mittwoch auf der Regionalkonferenz „24/7 – Lebendige Zentren der Zukunft“ 90 Vertreter aus mehr als 50 Kommunen aus der Metropolregion Nordwest über die Frage, ob und wie sie die Entwicklung der Innenstädte positiv beeinflussen können.

Sieben Referenten skizzierten in ihren Beiträgen die bisher zu beobachtenden Veränderungen sowie unterschiedliche Zukunftsszenarien. So stellte Oliver Brimmers vom Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) am Beispiel Delmenhorst aktuelle Ergebnisse aus seiner Untersuchung „Vitale Innenstädte“ vor. Im Fokus standen dabei das geänderte Konsumverhalten – wie zum Beispiel der Online-Einkauf – und die Frage, wie der Einzelhandel, aber auch die Kommunen und die Immobilieneigentümer auf die Veränderungen reagieren können. In diesem Zusammenhang wurden auch alternative Nutzungsszenarien und die Möglichkeiten zur Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität diskutiert.

Im Zentrum des Vortrags von Klaus Mensing, Leiter der Arbeitsgruppe „Zukunft der (Stadt-) Zentren ohne Handel?“ der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, stand die Frage „Was folgt auf den Handel?“ Da niemand glaubt, dass die derzeitige Entwicklung noch umgekehrt werden kann, beschäftigt sich Mensing intensiv mit möglichen Alternativen – vom Kindergarten bis zu Ausstellungsräumen für lokale Künstler.

Dass es keine Alternative zur Umgestaltung gibt, unterstrich am Ende auch Markus Löwer, Leiter des Arbeitskreises Raumstruktur der Metropolregion Nordwest. Er rief Händler und Immobilienbesitzer zu einer gemeinsamen Anstrengung auf: „Der Wandel ist in keinem Fall aufzuhalten oder auch rückgängig zu machen, sondern es gilt, ihn gemeinsam zu gestalten und neue Chancen für vitale Zentren zu eröffnen.“