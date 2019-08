Delmenhorst „Bello“ ist auf dem Nordwolle-Gelände in Delmenhorst ist kein Hund, sondern eine Dampflok. Mit ihren runden Fenstern erinnert sie ein wenig an die Lok „Emma“ aus „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Den Namen „Bello“ haben die Arbeiterinnen und Arbeiter in der einstigen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei der Werkslok vergeben, weil die Lok bei ihren Fahrten auf dem riesigen Fabrikgelände Laute ausstieß wie ein bellender Hund.

1913 wurde „Bello“ bei Nordwolle in Betrieb genommen, jetzt bekommt „Bello“, ein technisches Wahrzeichen des heutigen Nordwolle-Museums, neuen Lack und eine Instandsetzung in einem Bremer Spezialunternehmen für Korrosionsschutz, bei Ober-Bloibaum. Zwei Monate, schätzt Museumsleiter Dr. Carsten Jöhnk, wird „Bello“ in Delmenhorst fehlen, dann kommt die Lok zurück auf das Nordwolle-Gelände. Das Besondere an der Werkslok: „Bello“ ist eine Dampfspeicherlok, sie hat keinen Kessel, sondern wurde mit Dampf aus dem Dampfkessel der Fabrik betrieben (Dampf war für die Verarbeitung der Wollfasern und zum Antrieb der Turbinen unerlässlich und sozusagen ohnehin vorhanden). Die Füllung hielt einen ganzen Tag, so konnte „Bello“ Lasten auf dem Gelände rangieren, erläutert der Museumsleiter.

Die Restaurierung von „Bello“ hat sich das Museum vom Munde abgespart. 34 000 Euro kostet die Restaurierung, dann steht „Bello“ wieder für Besucherfotos zur Verfügung. 17 000 Besucher jährlich schauen sich die Ausstellung an, in der man die Industrialisierung Nordwestdeutschlands im wahrsten Sinne erfassen kann, auch die Bedeutung einer Monostruktur für einen Standort: Als Lahusen in der Weltwirtschaftskrise in Schieflage geriet, kam die gesamte Wirtschaft der Region ins Stocken. Aber auch das Thema Migration kann man anhand der Nordwolle studieren.

4000 Jugendliche seien unter den jährlichen Besuchern, die das Thema Industrialisierung im Schulunterricht haben, sagte Jöhnk. „2020 wollen wir nach und nach die Ausstellung neu gestalten“, kündigte er an. Die Schau solle noch mehr zum Anfassen sein.