Elsfleth Die Elsflether Werft kommt nicht aus den Schlagzeilen. Bei dem Unternehmen, das wegen explodierender Kosten im Zuge der Instandsetzung des Marine-Segelschulschiffes „Gorch Fock“ in die Kritik geraten war, kursieren nun Untreue-Vorwürfe. Nach einem Bericht des NDR von Freitag gibt es Streit im Kreis der Werfteigentümer. Demnach wird einem Vorstand Untreue vorgeworfen, weil er angeblich Geld aus der Werft abgezogen haben soll.

Der NDR schildert einen Fall, bei dem ein Unternehmen Grundstücke neben der Werft gekauft haben und diese dann für über 20 000 Euro im Monat an die Werft vermietet haben soll. Gesellschafter des Unternehmens sei der beschuldigte Vorstand, der zugleich auch leitend in der Werft-Stiftung tätig sei. Dieser weist im NDR die Vorwürfe als „haltlos“ zurück. Einen direkten Zusammenhang zum Skandal um die „Gorch Fock“ gibt es laut NDR indes nicht. Die Werft war am Abend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.