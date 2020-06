Investor verkauft Emder Werft und Dock GmbH

Emden /Bremerhaven Die Emder Werft (EWD) ist verkauft worden. Die bisherigen Anteile des Investors Seafort Advisors an der EWD gehen zu 100 Prozent an die Benli-Gruppe in Bremerhaven. Die derzeit 112 Arbeitsplätze der Werft sollen erhalten, der Standort gestärkt und weiter entwickelt werden, heißt es. Benli ist seit Jahren Dienstleister für die maritime Wirtschaft im Stahlbau und erweitert mit dem Erwerb der EWD sein Angebot um den Schiffsreparatur-Sektor.

Seafort Advisors war vor rund fünf Jahren bei der EWD eingestiegen und hatte die Herauslösung der Reparatur-Werft aus dem Thyssen-Verbund maßgeblich begleitet.

