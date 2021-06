Das bringt der NWZ-Tag: Emden atmet auf – Was wird aus dem A20-Protest-Camp?

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

Emden atmet auf – am Freitag endet auch hier die Corona-Notbremse. Der Inzidenzwert ist in den vergangenen Tagen stetig und in großen Schritten gefallen. Nun liegt er schon am fünften Werktag in Folge unter 100. Dafür dass Emden noch vor etwa einer Woche kurzzeitig die Kommune mit dem bundesweit höchsten Inzidenzwert war, ging das erstaunlich schnell. Am Freitag sind dann Lockerungen zu erwarten - im Einzelhandel und in der Gastronomie zum Beispiel. Auch die Ausgangssperre wird aufgehoben. Meine (erleichterten) Kollegen und Kolleginnen aus Emden liefern Ihnen die Details zu den neuen Regeln.

Corona ist heute auch im niedersächsischen Landtag Thema. In der Juni-Sitzung geht es um die Bewältigung der Krise, um eine verlässliche Strategie für den Sommer und Wirtschaftshilfen. Auch berät der Landtag über Reha-Hilfen für Long-Covid-Patienten. Atembeschwerden, Aufmerksamkeitsdefizite, Depressionen oder Herzprobleme – mindestens zehn Prozent der Corona-Infizierten sollen an diesen und weitere Spätfolgen leiden.

Die Papenburger Meyer-Werft ist durch die Pandemie in eine heftige Krise geraten. Kürzlich ließ das Unternehmen seine Mitarbeiter über den weiteren Kurs abstimmen – der mit einem Stellenabbau verbunden sein wird. Wir haben mit dem Betriebsratschef Nico Bloem über das Vorgehen der Meyer-Werft gesprochen.

Wie geht es weiter mit dem Camp der A20-Gegner im Ammerland? Offenbar soll der Landwirt, der den Aktivisten die Weide zur Verfügung stellt, das Camp bald räumen. Die Bewohner und Bewohnerinnen protestieren gegen den Ausbau der A20. Mein Kollege Jasper Rittner wird sich heute vor Ort umschauen und berichten, was auf den Landwirt und die Aktivisten zukommen könnte.

Alarmierende Nachrichten gibt es aus Friesland: In Varel soll die Tigermücke angekommen sein, ein tropisches Insekt, das als Überträger von gefährlichen Krankheitserregern wie dem Zika-Virus und dem Dengue-Virus bekannt ist. Sie breitet sich auch in Europa aus und erschließt sich nicht zuletzt durch die globale Erwärmung weitere Siedlungsgebiete. Meine Kollegen und Kolleginnen in Varel fragen nach, was es mit der Verbreitung in Friesland auf sich hat.

Ganz aktuell hat uns heute Morgen diese Nachricht erreicht: Auch in diesem Jahr wird es kein Tabularaaza-Festival im Kreis Oldenburg geben. Lesen Sie hier mehr über die schwere Entscheidung und die Aussichten auf ein Tabularaaza in 2023.

