Emden Aufbruchstimmung. So lässt sich das vorherrschende Gefühl am Montag an Bord des Emder Feuerschiffs „Amrumbank“ wohl am besten zusammenfassen. Das hatte zum einen damit zu tun, dass die beiden Schlepper „Gruno” und „Gruno III” das rote Museumsschiff gegen 9.40 Uhr an die Leine nahmen, um es vom Tonnenhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes zum Dock 4 der Emder Werft und Dock GmbH zu bugsieren und das bei der Überführung alles glatt lief.. Zum anderen kann nach der langen und schwierigen Phase der Vorbereitung die große Sanierung des Wahrzeichens beginnen.

Erleichterung darüber schwang auch in der Ansprache des Feuerschiff-Vorsitzenden Heinz-Günther Buß vor dem Ablegen mit. Der Verein stehe in der Pflicht, das denkmalgeschützte Objekt zu erhalten, betonte er. Gleichzeitig sei der Verein stolz, dass mit dem 4,4-Millionen-Euro-Projekt (4,2 Millionen werden von Bund und Land gefördert) auch Emder Arbeitsplätze unterstützt würden.

So sah es auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Johann Saathoff, der zu einer kurzen Stippvisite aufs Schiff gekommen war. „Es ist ein supertoller Tag, denn das Geld und die Arbeit bleiben in Ostfriesland, und das Schiff wird von einer leistungsfähigen Werft zukunftssicher gemacht.”

Das Besondere sei zudem, dass durch das Emder Feuerschiff ein Domino-Effekt entstanden sei und jetzt weitere Feuerschiffe Förderung für die Sanierung erhielten. Saathoff machte dem Feuerschiff-Verein darüber hinaus Hoffnung auf „die eine oder andere” zusätzlich benötigte Förderung.