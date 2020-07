Umwelt: Freie Bahn für Bau eines Großschiff-Liegeplatzes

Emden

Expedition In Der Arktis Emder Helikopterpilot startet in ein eisiges Abenteuer

Der Emder Helikopterpilot Carsten Zillgen fährt erneut in die Arktis. Dort begleitet er die MOSAiC-Expedition. Doch zunächst muss er in eine wochenlange Quarantäne. Zillgen berichtet, was die Mission so einzigartig macht.