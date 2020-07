Strukturhilfe: Was sich mit dem Ostfrieslandplan alles ändern soll

Emden Ostfriesland und seine Wirtschaft haben mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Mit dem sogenannten Ostfrieslandplan will die Landesregierung den Strukturwandel in der Region bewältigen. Vor welchen Herausforderungen sie steht und wie die Menschen dort leben:

Was sind die Probleme der Region ?

Der Jobabbau beim Windanlagenbauer Enercon und die gescheiterte Tesla-Ansiedlung trafen die Region hart. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostfriesland und Papenburg, Torsten Slink, ergänzt: Auch wie sich die Umstellung auf E-Mobilität auf das Emder VW-Werk auswirke, sei ungewiss. Die Lage spitze sich durch das Coronavirus zu.

Was sind die wichtigsten Branchen ?

Autobau, erneuerbare Energien und maritime Wirtschaft spielen eine entscheidende Rolle – namhafte Arbeitgeber sind Volkswagen mit seinem Werk in Emden, einer der größten deutschen Windanlagenhersteller – Enercon mit Stammsitz in Aurich – und die Meyer Werft. Wichtig sind Slink zufolge auch Agrarwirtschaft und Tourismus.

Wie steht es um die Beschäftigung ?

Wesentlich besser als vor einigen Jahrzehnten. „Wir haben es in Ostfriesland geschafft, uns von Mitte der 80er Jahre aus 20, 25 Prozent Arbeitslosigkeit im Winter jetzt im Sommer auf zwischen fünf und sieben Prozent zu bewegen“, sagt Slink. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sei maßgeblich von Enercon befördert worden.

Was ist der Zweck des Ostfrieslandplans ?

Mit dem Ostfrieslandplan wollen die Landesregierung und die Landkreise Leer, Aurich, Wittmund sowie die Stadt Emden den Strukturwandel meistern. Genaue Investitionssummen wurden noch nicht mitgeteilt. Das könnte passieren, wenn Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag Emden besucht. Dort wird zunächst eine mit einer Million Euro geförderte Projektfabrik gegründet, die in Zusammenarbeit mit der Hochschule innovative Ideen für Unternehmen vor Ort entwickeln soll.

Wo liegen die Hoffnungen der Menschen ?

Nach Ansicht des Auricher Landrats Olaf Meinen (parteilos) steht man vor einem Scheideweg: „Wir haben von den erneuerbaren Energien in hohem Maße profitiert und jetzt erleben wir den gegenläufigen Trend. Aber ich glaube, dass wir beste Chancen haben, die Region als Modellregion für erneuerbare Energien zu entwickeln.“ Konkrete Baustellen sind die Küstenautobahn A 20, die sogenannte Wunderlinie für einen Bahnverkehr von Groningen bis Bremen sowie der Breitbandausbau.

Muss sich auch der Tourismus umstellen ?

Ja, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Wangerland, Björn Mühlena (SPD): „Ich stelle mir den Tourismus viel, viel grüner vor, als er jetzt ist.“ Mit erneuerbaren Energien und ökologischer Landwirtschaft ließe sich ein Gesamtpaket schnüren.

Haben die Ostfriesen eine besondere Art ?

„Bodenständig, erdverbunden und weltoffen“, erklärt Landrat Meinen, der sich selbst stolz als waschechten Ostfriesen betitelt. Dem stimmt Mühlena zu – obwohl die zum Landkreis Friesland gehört und damit historisch-politisch nicht zu Ostfriesland, geografisch aber zur ostfriesischen Halbinsel.

Bleiben die jungen Leute in Ostfriesland ?

Zum Teil ja, zum Teil nein, fasst es Mühlena zusammen. Fürs Medizin- oder Jurastudium müsse man woanders hin. Einige kämen aber zurück, sagt Slink von der IHK. „Die wissen schon sehr genau, was sie hier in Ostfriesland haben.“ Neben günstigen Grundstücken und Immobilien einen Wohnort, in den andere zum Urlaub machen reisten.