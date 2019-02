Oldenburg

Mord Ohne Leiche In Oldenburg Ist Strafanzeige gegen Richter Bührmann Glinskis letzte Chance?

Der 57-jährige Angeklagte wählt eine neue Verteidigungsstrategie, treibt die Behörden dabei mit abstrusen Geschichten vor sich her. Dabei gerät er aber immer weiter in Erklärungsnöte. Seine Unschuld am Mord in Polen, für den er 21 Jahre in Haft saß, scheint indes noch nicht bestätigt.