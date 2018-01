Frage: Gorleben und Castor-Transporte, das waren früher Aufreger. Interessieren sich die Deutschen heute weniger für Atommüll?

König: Mit dem Ausstieg aus der Atomenergie wird das Thema von vielen als gelöst wahrgenommen. Außer, wenn es vor der Haustür konkret wird – dann entsteht natürlich eine ganz andere Dynamik. Wir machen aber die Erfahrung, dass auch außerhalb der betroffenen Regionen Interesse für das Thema da ist – jedenfalls dann, wenn wir aktiv auf die Bürger zugehen, wie beispielsweise mit unserer mobilen Endlagerausstellung.

Frage: Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass die Bürger Bescheid wissen?

König: Das ist ein Thema, das schnell auch populistisch ausgeschlachtet werden kann. Was nach einfachen Antworten klingt – wir verbuddeln den Atommüll irgendwie, schieben ihn ins Ausland oder schießen ihn in den Weltraum – entpuppt sich bei genauerem Hinschauen als Verschiebe- und Wegschau-Taktik. Aus ethischen und sicherheitspolitischen Gründen dürfen wir das nicht zeitlich oder räumlich verschieben. Wegschauen löst das Problem nicht. Wir wollen die Öffentlichkeit mitnehmen und beteiligen.

Frage: Was hat die Endlager-Suche mit den Zwischenlagern zu tun?

König: Bis 2031 soll ein Standort für ein Endlager gefunden werden. Dann muss diese Anlage geplant, genehmigt und gebaut werden. Man kann also sagen, bis 2050 soll ein Endlager bereitstehen, das ist ein ehrgeiziges Ziel und auch eine Herausforderung für die Zwischenlager. Denn dort laufen ab Mitte der 2030er Jahre die Genehmigungen aus, die für 40 Jahre ausgestellt wurden – gerade auch mit dem Signal an die Anwohner, dass Zwischenlager keine verkappten Endlager sind. Ob Genehmigungen verlängert werden müssen, ist eine Frage für die Zukunft, die uns heute schon beschäftigt.

Frage: Beim Zwischenlager Lubmin soll es einen Neubau geben. Droht dieses Szenario auch an anderen Standorten?

König: Lubmin ist ein Sonderfall und lässt sich nicht auf andere Zwischenlager übertragen. Der Neubau ist hier aus Sicht des Betreibers notwendig, weil man dort eine gemischte Lagerung von hoch- und schwach- bis mittelradioaktiven Abfällen in einer Hallenkombination hat. Und diese Hallenkombination ist nicht so nachzurüsten, dass die erhöhten bautechnischen Anforderungen zu erfüllen sind.

Frage: Was halten Sie von zentralen Zwischenlagern?

König: Diese Debatte blendet bei den Sicherheitsfragen einen wichtigen Aspekt aus: Die dezentrale Lagerung, also die Lagerung an den verschiedenen Standorten der Kernkraftwerke, ist eingeführt worden, um die Transporte der hochgefährlichen Stoffe zu vermeiden, die ja mit Risiken verbunden sind. Zentrale Lager aber würden Transporte von A nach B bedeuten, ohne dass B ein dauerhafter Lagerort wäre – die Castoren müssten von dort also weiter in ein Endlager gebracht werden. Jeder, der diese Diskussion führt, muss seine Interessen offen legen. Wenn es vor allem darum geht, keinen Atommüll vor der eigenen Haustür zu haben, dann beantworten sich die Fragen meist von selbst. Trotzdem ist die Diskussion um die Anpassung an gegebenenfalls neue Sicherheitsanforderungen notwendig.