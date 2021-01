Vechtaer Wirtschaftsethiker im Interview: Fleisch der Zukunft kommt aus dem Labor und schont die Umwelt

Zur Person

Prof. Dr. Nick Lin-Hi (40) hat 1999 sein Abitur in Hildesheim gemacht, studierte in Eichstätt-Ingolstadt Betriebswirtschaftslehre, promovierte 2008 an der Handelshochschule in Leipzig und habilitierte sich 2015 an der Uni Mannheim. Seit August 2016 ist er Inhaber der Professur für Wirtschaft und Ethik an der Uni Vechta.