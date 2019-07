Engstelle auf B 213 in Ganderkesee

Ganderkesee Mit Verkehrsbehinderungen müssen Pendler aktuell auf der Bundesstraße 213 in Ganderkesee (Kreis Oldenburg) rechnen. Dort wird der Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 342 (Havekoster Landstraße) und 286 (Harpstedter Straße) saniert. Der Verkehr wird zeitweilig halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt. Voll gesperrt ist zeitgleich auf ganzer Länge die K 342, die von der Bundesstraße in den Ganderkeseer Ortskern führt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 9. August.