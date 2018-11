Ganderkesee /Leer Im Skandal um fehlerhafte Bandscheibenprothesen sieht der Mediziner Dr. Karsten Ritter-Lang die Politik in der Pflicht, klare Vorgaben für die Zulassung von Medizinprodukten zu schaffen. „Vom Bundesgesundheitsministerium gibt es bisher keine Stellungnahme zu dem ganzen Fall“, sagte der ärztliche Direktor der Fachklinik für Orthopädie in Stenum am Mittwoch.

Recherchen verschiedener Medien brachten den Skandal um schadhafte Bandscheibenprothesen vor wenigen Tagen ans Licht. Doch die Fachklinik in der Gemeinde Ganderkesee behandelt bereits seit 2015 Patienten, die im Klinikum Leer eine Bandscheibenprothese erhalten hatten und unter starken Schmerzen litten. Die Ärzte organisierten eine Sprechstunde für die Betroffenen. Etwa 70 der insgesamt 114 Patienten wurden inzwischen operiert. Ritter-Lang und Klinikleiter Dr. Jan Spiller fanden heraus, dass sich ihre Bandscheibenprothesen zum Teil in Einzelteile zersetzt hatten. Eine der betroffenen ist Melanie Schmitz aus der Nähe von Papenburg: Sie zeigte ein Foto mit den Kunststoffteilen, die in Stenum entfernt wurden. „Wir haben uns nicht um die Revisionsoperationen gerissen“, sagte Spiller. Doch die betroffenen Patienten seien hilflos gewesen, weil sich niemand zuständig gefühlt habe. Die Wahl fiel auf Stenum wegen der Expertise der Ärzte: Die Bandscheibenoperation erfolge durch den Bauchraum, erläuterte Ritter-Lang. „Dieser Eingriff wird nicht in jeder Klinik gemacht.“

Die Patienten erhielten neue Prothesen mit einer Oberfläche aus Titan und haben nach Angaben der Ärzte gute Chancen auf ein beschwerdefreies Leben. Die Klinik setzt ihren Angaben nach auf umfassend geprüfte Prothesen und langjährige Erfahrung. Auch Dr. Karsten Ritter-Lang war die fehlerhafte Kunststoff-Bandscheibe, die 2014 vom Markt genommen wurde, angeboten worden. „Ich habe nicht daran geglaubt, dass sie funktioniert.“ Außerdem habe er keine Studien dazu bekommen.