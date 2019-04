Gandersum Einem gemeinsamen Problem wollen sich Niedersachsen und die Niederlande miteinander stellen: Am Freitag wurde ein „Leitbild für eine ökologische Strategie zum Sedimentmanagement“ in Ems und Dollart unterzeichnet. Dieses sieht vor, die Ökologie an der Unterems zu verbessern, indem Schlick entnommen und zum Deichbau oder auf landwirtschaftlichen Flächen verwendet wird. Nicht zuletzt sei das ein Weg, dem Anstieg des Meeresspiegels und somit den Folgen des Klimawandels zu begegnen, sagte Provinzialminister Henk Staghouwer bei dem Termin im Emssperrwerk bei Gandersum.

Für die deutsche Seite unterzeichnete Umweltminister Olaf Lies das Papier, das eine enge Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Stellen vorsieht. Auf deutscher Seite sind die Wasser- und Schifffahrtsdirektion (WSD) sowie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) beteiligt. Der Unterzeichnung war ein Workshop vorangegangen, bei dem Experten mögliche Vorgehensweisen vorstellten.

Darunter befanden sich neben Bürgermeistern aus den Kommunen an der Ems auch Vertreter der Deich- und Sielachten. „Das ist historisch einmalig“, sagte Meint Hensmann, Oberdeichrichter der Rheider Deichacht. Eine Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Niederländern im Küstenschutz und Deichbau „hat es noch nie gegeben“, so Hensmann.

Alwin Brinkmann, Oberdeichrichter der Deichacht Krummhörn, hob hervor, dass erstmals versucht werde, Ökologie und wirtschaftliche Belange in Einklang zu bringen. Er hoffe, dass die konkrete Umsetzung schnell messbare Ergebnisse haben werde.

Davon ist Lies überzeugt. Die „modellpraktische Phase“ solle 2020 anfangen, spätestens drei Jahre später sollen die Ergebnisse aus Modellprojekten in größere, dauerhafte Maßnahmen münden. So könnte Schlick im Ästuar (Flussmündungsgebiet) unter Nutzung natürlicher Prozesse festgelegt werden. Es könnte Schlick entnommen und „nutzbringend“ verwendet werden. Lebensräume wie die Sandbänke Hund und Paapsand sollen erhöht und Salzwiesen entwickelt werden.

Eine Möglichkeit ist das Aufspülen von Schlick auf landwirtschaftlichen Flächen. Dies sei bis zu einer Höhe von 15 Zentimetern möglich, ohne Ausgleichsflächen finden zu müssen, so Lies. Gelinge es, das Deichvorland oder Ländereien unterhalb des Meeresspiegels mit Sedimentmanagement auf naturnahe Weise zu erhöhen, könne man so den Küstenschutz verbessern, sagte Staghouwer.