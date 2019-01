Gelsenkirchen /Osnabrück Wegen häufiger Zugausfälle bei der Nordwest-Bahn am Niederrhein und im Münsterland hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) das Bahnunternehmen abgemahnt. In einer Mitteilung von Dienstag ist von „untragbaren Qualitätsproblemen“ die Rede. So seien im Dezember rund 350 der etwa 8000 Fahrten zwischen Emscherregion und Münsterland sowie im Niers-Rhein-Emscher-Netz ausgefallen, sagte ein VRR-Sprecher. Im Januar sei die Situation ähnlich. Zudem sorge das Unternehmen mit Sitz in Osnabrück bei Zugausfällen nicht für ausreichenden Ersatzverkehr und Information, kritisierte der Verkehrsverbund.

Die Nordwest-Bahn beklagt seit Wochen einen hohen Krankenstand bei Lokführern. Auch an Silvester waren mehrere Züge ausgefallen. Nach Ansicht des VRR kommen Koordinierungsmängel hinzu. Die schlechte Qualität spiegele sich auch in massiven Fahrgastbeschwerden. Die Verärgerung der Fahrgäste könne man nachvollziehen, teilte Nordwest-Bahn-Geschäftsführer Rolf Erfurt mit. „Wir sind mit unserer Leistung in jüngster Zeit nicht zufrieden“ räumte er ein. Das Unternehmen sei dabei, die „Situation für die Fahrgäste schnellstmöglich zu verbessern“.

„Mit Blick auf die andauernde schlechte Qualität und eine desaströse Betriebsstabilität der Nordwest-Bahn mit massiven Auswirkungen für unsere Fahrgäste, war die Abmahnung gegen das Unternehmen der logische erste Schritt“, teilte VRR-Vorstandssprecher Ronald Lünser mit. Man prüfe weitere Sanktionen. Für nicht erbrachte Fahrten würden zudem die üblichen Vertragsstrafen fällig.