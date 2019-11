Goldenstedt /Essen /Hannover Nach dem Standort Goldenstedt (Kreis Vechta) hat das Land auch die Firmenzentrale von Fleisch-Krone in Essen im Kreis Cloppenburg stillgelegt. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) mit Sitz in Oldenburg und das Landwirtschaftsministerium prüfen zudem, ob dem Unternehmen die Zulassung entzogen wird, so eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Hannover. Damit hat die Firma zwei bis vier Wochen Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern beziehungsweise Missstände abzustellen.

Die Behörden werfen dem Unternehmen vor, Listerien-Funde bei Eigenkontrollen nicht an den Landkreis weitergeleitet zu haben. Bei einer „sehr umfangreichen Kontrolle“ von Dienstagmorgen bis in den späten Abend hinein seien keine Hinweise gefunden worden, dass die Firma die Bakterien-Funde gemeldet habe. Nun werde geprüft, ob die Firma weitere belastete Produkte in den Verkehr gebracht habe. Neuerliche Rückrufe gibt es bislang noch nicht. Auf welchem Weg die Listerien ins Fleisch gelangen konnten, ist laut Ministerium derzeit noch offen.

Das Laves hat am Dienstag Strafanzeige gegen die Firma erstattet. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg soll nun klären, ob sich das Unternehmen strafbar gemacht hat, indem es nicht sicherere Lebensmittel in den Handel brachte. Ermittelt werde gegen zwei Verantwortliche, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Bei einer Kontrolle, die bereits am vergangenen Montag am Standort Goldenstedt stattfand, habe man umfangreiche Unterlagen mit Ergebnissen von Eigenkontrollen des Betriebs gesichtet, so die Staatsanwaltschaft weiter. Die Auswertung der Unterlagen habe ergeben, dass bei einzelnen Partien sowohl positive als auch negative Befunde auf Listerien vorgelegen haben sollen. Auch habe man den Eindruck gewonnen, dass eine Nacherhitzung beziehungsweise sonstige Nachbehandlung bei positiv getesteter Ware nicht erfolgt und diese dessen ungeachtet in den Verkehr gebracht worden sei. Somit hätte der Betrieb gegen die ordnungsbehördlichen Verfügungen des Landkreises Vechta verstoßen.

Das Landesgesundheitsamt hat bisher keinen Zusammenhang zwischen den Bakterien-Funden und Listeriose-Erkrankungen festgestellt.

Am vergangenen Freitag hatte das Laves bereits die Zulassung für den Betrieb in Goldenstedt entzogen, die seitdem ruht. Bei einer Kontrolle waren Listerien in Frikadellen der Firma gefunden worden, daraufhin wurden die Waren zurückgerufen. Der Betrieb stand bereits unter verschärfter Beobachtung der Behörden beider Landkreise, weil es in der Vergangenheit schon Auffälligkeiten gab.