Goldenstedt Vor dem Hintergrund der Gülle-Problematik hat die Firma Weltec-Biopower aus Vechta ein Verfahren entwickelt, bei dem aus Gülle Wasser, Nährstoffkonzentrat und Feststoff entsteht. Weltec Biopower will dazu in Varenesch (Gemeinde Goldenstedt) eine Biogasanlage in Verbindung mit einer Gülleaufbereitung bauen. Die Anlage – Weltec Biopower (80 Mitarbeiter) spricht von der Kumac-Aufbereitung – soll eine Kapazität von 200 000 Tonnen Gülle pro Jahr haben, die aus einem Umkreis von 20 bis 25 Kilometern kommen soll. Gegenwärtig beschäftigen sich die Ratsgremien der Gemeinde Goldenstedt mit dem Vorhaben – und es regt sich Protest. Bürger und Naturschützer erheben Protest gegen das Vorhaben.

„Das Problem des Gülleüberschusses wird damit weder generationenverantwortlich noch betriebsgerecht gelöst, stattdessen wird nur ein Aktionismus betrieben, der weitere Expansionen ermöglicht“, kritisiert Professor Dr. Remmer Akkermann, Vorsitzender der Biologischen Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems (BSH, Sitz: Wardenburg). Die BSH fordere die Umstellung der Förderung nach ökologischen Leistungen, eine flächengebundene Tierhaltung und die Verringerung der Tierzahlen.

Hintergrund der Planung für Varenesch ist der aktuelle Nährstoffbericht. Danach fehlten im Landkreis Vechta 16 027 Hektar, um die dort anfallenden Nährstoffmengen gemäß der gesetzlichen Richtlinien auszubringen, argumentiert Weltec Biopower. Derzeit werde das Problem hauptsächlich durch Gülletransporte in Ackerbauregionen gelöst. „Da Gülle sehr wässrig ist, wird also auch sehr viel Wasser transportiert. Mit der Kumac-Aufbereitung wird bei dem Projekt in Varenesch circa 60 Prozent des Wassers entzogen und gereinigt. Damit steigt die Transportwürdigkeit der Nährstoffe“, schreibt die Firma.

Anlieger in Varenensch (dort soll die Anlage auf einem 3,5 Hektar großen landwirtschaftlichen Gelände entstehen) fürchten freilich Geruchsemissionen, Verkehr und Geräusche durch den Betrieb der Anlage. Bei der Gemeindeverwaltung Goldenstedt sind nach Angaben des Bauamtes 680 Eingaben zum Bebauungsplan Nr. 102 eingegangen. Die Gemeinde Goldenstedt ist für das Bauleitverfahren (nämlich die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) zuständig, für das Baugenehmigungsverfahren ist das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg zuständig. Noch steht das Vorhaben am Anfang des Genehmigungsverfahrens. Bisher wurde nach Gemeindeangaben nur die öffentliche Auslegung der Planunterlagen durch den Verwaltungsausschuss beschlossen.

Die Firma ist überzeugt, die Bedenken der Bürger durch Gutachten entkräften zu können. Weltec Biopower hatte Bürger eingeladen, eine ähnliche Anlage in den Niederlanden zu besichtigen. „Wir wollen mit der Gülleaufbereitungsanlage auch nicht die Tierhaltung weiter fördern, sondern eine Lösung für die gegenwärtige Nährstoffproblematik, die sich durch weitere Novellen der Düngemittelverordnung noch weiter verschärfen wird, bieten“, schreibt das Unternehmen.