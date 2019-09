Keine Aufbereitung in Goldenstedt

Goldenstedt Die geplante Gülleaufbereitungsanlage in Varenesch (Gemeinde Goldenstedt, Kreis Vechta) ist vom Tisch. Das bestätigte die Gemeinde am Mittwoch. Ein Unternehmen hatte geplant, auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs eine Anlage zu errichten, in der jährlich 200 000 Tonnen Gülle in Feststoffe und Wasser separiert werden sollten. Hunderte Anlieger hatten Widerspruch eingereicht. Auch Umweltschützer hatten das Vorhaben kritisiert. Zur Begründung hieß es, von der Anlage sei zu viel Lkw-Verkehr zu erwarten.