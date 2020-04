Temperaturen Bis Zu 18 Grad: Am Wochenende kommt der Frühling in den Norden

Hamburg Die Menschen in Norddeutschland können sich nach dem schlechten Wetter dieser Woche auf ein schönes Wochenende freuen. Denn nach einer noch kalten Nacht mit Frostgefahr startet der Samstag freundlich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitag sagte. Es bleibt weitestgehend trocken. Die Temperaturen liegen bei 10 Grad an der dänischen Grenze und bei 12 Grad in Hamburg. In der aufklarenden Nacht zum Sonntag werden die Temperaturen einstellig, doch es gibt keinen Frost.

„Der Sonntag wird ein sehr schöner Tag, an dem lediglich ein paar Schleierwolken zu sehen sein werden“, sagte der Meteorologe. An der dänischen Grenze wird es bis zu 16 Grad warm, in Hamburg kann es sogar 18 Grad geben. Lediglich an den Küsten ist es wegen des Windes etwas kälter - hier werden am Sonntag voraussichtlich 14 Grad gemessen.