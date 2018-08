Hannover Niedersachsen fährt auf die Datenautobahn: Mehr als eine Milliarde Euro will das Land bis 2022 in den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Digitalisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft investieren. Hier einige Eckdaten des Masterplans Digitalisierung:

• Schnelles Internet

Ziel ist laut Wirtschaftsminister Bernd Althusmann die Versorgung aller Haushalte in Niedersachsen bis 2025 mit gigabitfähigen Anschlüssen. Gleichzeitig wolle man bis 2021 alle Schulen, Universitäten und Hochschulen, alle Gewerbegebiete und die niedersächsischen Seehäfen gigabitfähig versorgen.

• Mobilfunkversorgung

Um die insbesondere in ländlichen und grenznahen Gebieten, auf Bahn- und Schiffverkehrswegen bestehenden Funklöcher schließen zu können, will das Land erstmals eigene Mittel in die Mobilfunkversorgung investieren. Mit 20 Millionen Euro soll gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen bis 2021 eine hundertprozentige 4G- beziehungsweise LTE-Versorgung in Niedersachsen erreicht werden.

• Hilfen für Betriebe

Um die heimische Wirtschaft bei der Digitalisierung zu unterstützen, will das Land im Herbst eine „Digitalagentur Niedersachsen“ einrichten, welche die bestehenden Beratungsangebote für kleine und mittelständische Unternehmen koordiniert. Geplant ist zudem ein „Digitalbonus“ für Mittelstand und Handwerk. Mit Fördergeldern von bis zu 15 Millionen Euro sollen Unternehmen bei Investitionen in die Digitalisierung von Dienstleistungs- und Betriebsprozessen sowie bei der Einführung von IT-Sicherheitssystemen unterstützt werden können.

• Bildung

Alle Schulen und Bildungseinrichtungen in Niedersachsen sollen möglichst zeitnah eine leistungsstarke Netzanbindung und die für digitales Lernen notwendige Infrastruktur erhalten. Lehrkräfte sowie das Funktions- und das Leitungspersonal in Schulen sollen die notwendige Qualifizierung und Beratung erhalten, um Schülerinnen und Schüler beim digitalen Lernen professionell fördern und begleiten zu können.

• Ausbauoffensive

Bereits in 2018 stehen 100 Millionen Euro für die Ausbauoffensive in Gigabitnetze zur Verfügung. Bis Ende 2020 will die Landesregierung mindestens 300 Millionen Euro in den Gigabitausbau investieren, bis Ende 2022 mindestens 500 Millionen Euro.

• Reaktionen

Arbeitgeberverband Niedersachsen-Metall: „Mit dem Masterplan versteckt sich die Landesregierung nicht, sie geht den Standortwettbewerb der Bundesländer wieder offensiv an.“

Unternehmerverbände Niedersachsen: „Der Masterplan hat die volle Unterstützung der Wirtschaft. Das Ganze ist jedoch erst der Anfang.“

Verband Niedersächsischer Lehrkräfte: „Zur erfolgreichen Umsetzung gehören vor allem gut ausgebildete und genügend Lehrkräfte, die technische Unterstützung von anderen Fachkräften erhalten müssen.“