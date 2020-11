Zusätzliche Millionen für Häfen

Hannover /Emden Das Land Niedersachsen wird im kommenden Jahr die Betriebskosten- und Investitionszuschüsse für die niedersächsischen Häfen, kurz NPorts, von bislang geplanten 30 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro erhöhen. Das teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Ulf Thiele (Leer) am Donnerstag mit. „Davon profitiert auch der Emder Hafen“, zeigte sich der CDU-Finanzexperte überzeugt. Die Mittel stammen aus dem Jahresüberschuss 2019 des Wirtschaftsförderfonds. Das Land Niedersachsen betreibt neun Häfen – und zwar in Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven. Von den Neubau- und Erhaltungsmaßnahmen profitiert in den nächsten Jahren besonders Emden. Bis 2024/25 sind hier 56,3 Millionen Euro vorgesehen; in Brake sind es 11,1 Mio. Euro.