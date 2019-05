Hannover /Im Nordwesten Über das Programm zur Städtebauförderung fließen in diesem Jahr insgesamt 181,5 Millionen Euro in Niedersachsens Städte und Gemeinden. „Zwei Drittel der Mittel kommen dem ländlichen Raum zugute“, betonte Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (Sande/Kreis Friesland) am Freitag. „Wir wollen, dass die Menschen sich in ihrem Umfeld wohlfühlen und dass die Städte und Gemeinden lebenswert und lebendig bleiben“, fügte der SPD-Politiker hinzu.

Im Programmjahr 2019 werden 18 Maßnahmen neu in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen, 188 Projekte werden fortgesetzt. Insgesamt gibt es sechs Städtebauförderungsprogramme: Soziale Stadt, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Stadtumbau, Städtebaulicher Denkmalschutz, Kleinere Städte und Gemeinden und Zukunft Stadtgrün.

• Beispiel Wilhelmshaven

Mit 2,7 Millionen Euro neu aufgenommen wird beispielsweise die Maßnahme „Wilhelmshaven-Tonndeich“ in das Programm Soziale Stadt. Das Gebiet „Tonndeich“ ist geprägt durch erhebliche Leerstände sowie unattraktive Freiflächen. Hinzu kommen soziale Probleme. Mit den Fördermitteln sollen Häuser und Wohnungen modernisiert, Situationen des Wohnumfelds verbessert und attraktive Freiflächen geschaffen werden. Gleichzeitig soll die soziale Infrastruktur weiterentwickelt werden, um die soziale Situation der Bewohner zu verbessern.

• Beispiel Borkum

Ebenfalls neu aufgenommen wird die Maßnahme „Reede“ der ostfriesischen Insel Borkum im Programm Stadtumbau West (1,333 Millionen Euro). Mit dem Geld sollen städtebauliche Missstände beseitigt und im Ortsteil Reede nicht erschlossene Potenziale in den Bereichen Tourismus, Wohnen und Gewerbe genutzt werden. Ziel sei, den Hafenbereich zum Aushängeschild zu machen.

• Weitere neue Projekte

Im Nordwesten gibt es eine Reihe weiterer neuer Projekte in der Städtebauförderung. Hierzu zählen Maßnahmen in Wildeshausen (Wallanlage/zwei Millionen Euro), Nordenham-Einswarden (400 000 Euro), Zetel-Neuenburg (460 000 Euro), Ortsmitte Barßel (250 000 Euro), Ortskern Bösel (eine Million Euro) sowie in Emden (Grünes Band/737 000 Euro).

Das komplette Städtebauförderprogramm unter www.umwelt.niedersachsen.de