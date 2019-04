Hannover /Im Nordwesten Niedersachsens Umwelt- und Bauminister Olaf Lies (SPD/Sande) hat am Donnerstag in Hannover 20 Baumaßnahmen für das Bund-Länder-Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ in Höhe von 22,54 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Die Projekte sollen einen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt und die soziale Integration in ihren Quartieren leisten. Insgesamt unterstützt das Land damit den Bau von fünf Kindertagesstätten, vier Kultur- und Bildungszentren, drei Familienzentren, zwei Jugend- und Quartierstreffs, vier Begegnungszentren sowie von einer Schule und einer Sport- und Grünfläche.

Rund 7,2 Millionen Euro fließen für zehn Bauvorhaben in die Weser-Ems-Region. Die Region Braunschweig erhält für drei Vorhaben eine Förderung von rund 5,2 Millionen Euro. In die Leine-Weser Region fließen rund 5,3 Millionen Euro für drei Vorhaben. In der Region Lüneburg sollen vier Vorhaben mit einer Summe von rund 4,7 Millionen Euro unterstützt werden.

Während in der Stadt und im Landkreis Osnabrück keinerlei Projekte gefördert werden, sind es im Oldenburger Land und Ostfriesland acht Vorhaben, in die Geld fließt: Gemeinde Apen (Erweiterung IGS Augustfehn, 1,705 Millionen Euro), Gemeinde Großenkneten (Jugendzentrum Ahlhorn, 1,017 Millionen Euro), Stadt Delmenhorst (Landschaftspark Wollepark, 445 000 Euro), Stadt Aurich (Kunstschule, 1,574 Millionen Euro), Stadt Emden (Tagesaufenthalt Hansastraße, 326 000 Euro), Gemeinde Großefehn (Freizeit- und Bildungszentrum mit drei Bausteinen, 396 000 Euro), Stadt Norden (Kinder- und Familienhaus in der Altstadt, 715 000 Euro), Stadt Weener (Bücherei mit Begegnungsstätte, 1,029 Millionen Euro)