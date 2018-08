Hannover Wie hat der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius es bei der Vorstellung der aktuellen Lage in Sachen Organisierter Kriminalität so schön bildhaft formuliert: „Es kann nicht angehen, dass wir auf dem Fahrrad einem Porsche hinterherjagen.“ Und genau das trifft den Kern: Kriminelle Banden werden nicht nur immer dreister, sondern auch immer raffinierter und „dank“ des Internets und der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung auch im Bereich der Verbrechensorganisation immer flinker. So schnell, wie sie auftauchen, tauchen sie auch wieder ab, begehen ihre Straftaten an einem Tag im Süden Deutschlands und tags darauf im Nordwesten der Republik. Tätergruppen haben sich vor allem im Bereich der Organisierten Kriminalität professionalisiert. Sie agieren zunehmend aus dem Ausland heraus und nutzen die vielfältigen Möglichkeiten des Internets beziehungsweise der Digitalisierung zur Abschottung und auch zur Verschleierung ihrer Taten.

Und auch wenn sich Organisierte Kriminalität im ersten Moment so anhört, als ginge es ausschließlich um Wirtschaftskriminalität, Cyber-Angriffe auf große Konzerne und dicke Drogen-Deals, so wird bei näherer Betrachtung schnell klar: Jeder von uns kann Opfer Organisierter Kriminalität werden. Wohnungseinbrüche, Autodiebstähle, ja, auch der Enkeltrick in all seinen Ausprägungen – hinter einer Vielzahl dieser Delikte stecken häufig keine „Hobbytäter“, sondern hochgradig clever agierende Verbrecherbanden.

So sollte es im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger sein, dass die Strafverfolgungsbehörden mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dem organisierten Verbrechen die Stirn bieten. Die zentrale Herausforderung von Justiz und Polizei, die an dieser Stelle gar nicht eng genug zusammenarbeiten können, liegt darin, ständig auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Hierzu gehören nicht nur die entsprechenden finanziellen Mittel und die Ausbildung von Experten in den eigenen Reihen. Die Behörden tun gut daran, sich auch auf dem freien Markt nach Profis umzuschauen, die lieber im Porsche als auf dem Fahrrad unterwegs sind, um Verbrechern das Handwerk zu legen.

