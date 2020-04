Corona-Krise: Kossen will Arbeitsmigranten vor Covid-19 schützen

Hannover /Oldenburg Der Menschenrechtler und Theologe Peter Kossen hat die Landesregierungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (NRW) in einem offenen Brief aufgefordert, die Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa besser vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen. Wegen der vielfach unmenschlichen Arbeitsbedingungen etwa in der Fleischindustrie, in Ausstallkolonnen oder in Paketdiensten müsse mit einer Vielzahl schwerer und tödlicher Verläufe bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus gerechnet werden, schrieb der frühere Ständige Vertreter des Offizials in Vechta, der mittlerweile Pfarrer in Lengerich (NRW) ist, am Montag. Der Brief ist an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und den Arbeits- und Gesundheitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann (CDU), gerichtet.

Totale Erschöpfung

Wegen der überwiegend geschlossenen Grenzen sei „der Menschenhandel“ derzeit zum Erliegen gekommen. Kossen warnte davor, deswegen das Arbeitspensum derjenigen, die hier seien, zu erhöhen. Ohnehin verrichteten viele Schwerstarbeit in Zwölf-Stunden-Schichten an sechs Tagen pro Woche: „Die verbliebenen Migranten müssen davor beschützt werden, dass man sie noch mehr als bisher auspresst und verschleißt, um sie dann wie Maschinenschrott zu entsorgen“, sagte Kossen, der sich seit Jahren für die Arbeitsmigranten einsetzt.

Kossens Bruder, der Internist und Allgemeinmediziner Florian Kossen, berichtete in dem Schreiben vom schlechten Gesundheitszustand vieler Arbeiter, die er als Patienten behandele. „Die Totalerschöpfung dieser Menschen ist die Normalität. Dazu kommen zahlreiche Schnittverletzungen, aber auch wiederholte und hartnäckige Infekte durch mangelhafte hygienische Zustände in den Unterkünften und durch gesundheitswidrige Bedingungen an den Arbeitsplätzen.“ Das mache die Menschen besonders anfällig für das Coronavirus.

Kein Arbeitsschutz

Noch immer lebten die Arbeiter auch mit ihren Familien vielfach in Schrottimmobilien, so Kossen: „In den oft viel zu kleinen, schlecht belüfteten und mehrfach belegten Zimmern findet man nicht selten ausgeprägte Schimmelbeläge an den Wänden, direkt neben den als Betten dienenden Pritschen.“ Mangelnde Sprachkenntnisse verschärften die Probleme in der Krise.

Der Prälat beklagte, dass die nun geltenden Arbeitsschutzstandards, wonach etwa eine Mehrfachbelegung von Schlafräumen oder wechselnde Arbeitsteams untersagt seien, bei den Arbeitsmigranten nicht umgesetzt würden. Viele gingen trotz Krankheitssymptomen zur Arbeit. „In der Corona-Pandemie fällt mehr denn je auf, dass unsere Wirtschaft fundamental auf die Arbeitsmigranten angewiesen ist. Umso mehr muss das ein Grund sein, sie nicht wie Menschen zweiter Klasse zu behandeln.“