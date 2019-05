Hannover /Oldenburg Für eine grundlegende Wende in der Landwirtschaftspolitik macht sich die Grünen-Landtagsfraktion stark. „Wir brauchen einen bundesweiten Agrarkonsens“, sagte der ehemalige niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer am Donnerstag während eines Redaktionsbesuchs im NWZ-Medienhaus in Oldenburg. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Meyer war gemeinsam mit der agrarpolitischen Sprecherin Miriam Staudte, Meta Janssen-Kucz aus Leer, Landtagsvizepräsidentin und gesundheitspolitische Sprecherin, sowie dem aus Brake (Kreis Wesermarsch) stammenden Dragos Pancescu, europapolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, während einer Fraktionstour zu Gast bei der NWZ.

Von Chefredakteur Lars Reckermann auf das Thema Ernährung und Landwirtschaft angesprochen, fand Meyer deutliche Worte. Lebensmittel müssten wieder einen Wert haben, betonte Meyer und kritisierte, dass Deutschland in der Europäischen Union der „Billigheimer“ sei. „Viele haben den teuersten Grill, aber hauen das billigste Fleisch drauf“, ärgerte sich Meyer und sprach sich für einen zehn Prozent höheren Fleischpreis aus. Dann könnten auch die Mitarbeiter in Schlachthöfen ordentlich bezahlt werden. Auf den Einwand, ob sich Fleisch dann noch jeder leisten könne, verwies die Abgeordnete Janssen-Kucz auf „Klasse statt Masse“. Früher habe es auch nicht jeden Tag Fleisch gegeben und sie stelle in der Bevölkerung fest, dass die Menschen bereit seien, für gutes Fleisch mehr zu bezahlen.

Was die Schlachthof-Skandale – unter anderem in Oldenburg – angeht, so halten die Grünen es für „nicht mehr zeitgemäß“, dass die Aufsichtsbehörden bei den Kommunen angesiedelt ist. „Wir brauchen eine überregionale Kontrolle“, sagte die Agrarexpertin Staudte und brachte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) ins Spiel. „Jede Imbissbude wird häufiger kontrolliert“, kritisierte Meyer zudem die aus seiner Sicht zu seltenen Amtsbesuche auf landwirtschaftlichen Betrieben und Schlachthöfen.