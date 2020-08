Portale zum Gebührenvergleich

Hannover Mit einem Girokonto zum monatlichen Pauschalpreis sei bargeldloses Bezahlen einfach und im Einzelfall zudem günstiger, sagt die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Bei den teureren Premium- oder Komfortkonten, die oft für sieben bis 15 Euro Kontoführungsgebühr pro Monat angeboten werden, fallen meist keine Zusatzgebühren für Lastschriften an. „Wer Kontoführungsgebühren sparen will, muss genau rechnen, ob sich im konkreten Fall ein preisgünstiges Kontomodell trotz zusätzlicher Buchungsgebühren lohnt“, sagt der Finanzexperte der Verbraucherzentrale, Andreas Gernt. Geld sparen lässt sich auch mit einem Wechsel zu einem anderen Modell beim gleichen Anbieter. Bankgeschäfte nur noch online zu erledigen, kann ebenfalls Kosten senken. Für den Vergleich von Kontoführungsgebühren bieten sich Vergleichsportale der Stiftung Warentest, Biallo, FMH Finanzberatung oder Verivox an. Seit Kurzem gibt es auch den ersten vom TÜV zertifizierten Girokontenvergleich auf dem Portal Check24.