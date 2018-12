Hannover /Steinfeld Für den angeblichen Angriff eines Wolfes in Steinfeld (Landkreis Rotenburg) haben Wissenschaftler keine Belege gefunden. Die DNA-Analyse im Auftrag des niedersächsischen Umweltministeriums habe keinen entsprechenden Nachweis erbracht, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Dienstagnachmittag in Hannover. „Ich hätte mir ein eindeutigeres Ergebnis gewünscht“, sagte Lies. Nun müsse weiter geforscht werden, um die Situation vor Ort zu klären. Weil Gefahr im Verzug sei, habe er ein intensiveres Wolfsmonitoring angeordnet. Auch eine Ad-hoc-Besenderung sei auf den Weg gebracht worden, sagte Lies. Diese Besenderung könne allerdings Wochen und Monate dauern, räumte Lies ein. Bislang wurde noch kein Wolf in Niedersachsen besendert. Auf Dauer soll ein Tier in jedem Rudel einen Sender bekommen.

Lies zufolge fand das beauftragte Senckenberg-Institut in Gelnhausen auf sichergestellten Proben keine Wolfs-DNA. Auf dem Pullover des Mitarbeiters wurden Katzenhaare und drei Speichelproben gefunden, die zweimal von Katzen und einmal von Hund und Katze stammen. Auf dem Hammer, mit dem der Mann den Wolf vertrieben haben will, wurde keine DNA gefunden. Vor Ort wurden weitere Tierhaare gefunden, die allerdings von Rehen stammen. Wegen der gefundenen Spuren soll nun auch nach freilaufenden Hunden in der Umgebung geforscht werden. „Hinweisen auf freilaufende Hunde in der Umgebung muss nachgegangen werden“, sagte Lies.

Ein Gemeindemitarbeiter hatte berichtet, am vergangenen Dienstag in Steinfeld im Kreis Rotenburg von einem Wolf in die Hand gebissen worden zu sein. Da es keine anderen Zeugen des Vorfalls gibt und der Mann erst am Tag nach dem Biss mit ausgewaschener Wunde zum Arzt gegangen war, habe sich die anschließende Spurensuche schwierig gestaltet. „Die Beschreibung des Betroffenen nehmen wir sehr ernst und arbeiten deshalb daran, ein Höchstmaß an Klarheit zu bekommen“, sagte Lies. Daher sei das Wolfsbüro angewiesen worden, eine aktualisierte Rudelchronik mit Zahl und Bewegung der in der Region lebenden Wölfe zu erstellen. Nach den letzten Informationen lebt ein Rudel mit zwei Eltern- und sieben Jungtieren in der Region. Insgesamt seien mittlerweile zwischen 200 und 250 Wölfe im Land, Tendenz steigend.

Lies hatte zuvor gegenüber der Deutschen Presseagentur eine Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht gefordert. Es müsse geprüft werden, „ob und ab wann die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht helfen kann, um beispielsweise Fragen von Zuständigkeiten und Befugnissen zu lösen“, sagte Lies am Dienstag. Die Aufnahme bedeutet nicht automatisch, dass das bislang streng geschützte Tier dann auch bejagt werden darf. „Wir kommen jedoch angesichts der deutlich zunehmenden Population eines Tages in Bereiche, in denen auch eine Bestandsregulierung notwendig ist“, sagte Lies.

Eine von Lies angestoßene Initiative soll ein bundesweites Konzept zum Umgang mit Wölfen bringen. Abschüsse von Problemwölfen sollen erleichtert werden.