Hannover /Wilhelmshaven Das Land Niedersachsen will die Stadt Wilhelmshaven aktiv dabei unterstützen, die Folgen des Kohleausstiegs abzufedern. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann plant nach eigenen Angaben, ein vom Land gefördertes Regionalmanagement einzusetzen. Ziel sei, Strategien für den Umgang mit dem anstehenden Strukturwandel zu entwickeln. Es gelte, die Infrastruktur der bestehenden Energiegewinnung aus Steinkohle auch weiterhin zu nutzen, „so dass Wilhelmshaven ein wichtiger Energiestandort für Niedersachsen bleibt“, betonte der CDU-Politiker am Montag in Hannover zum Auftakt der „Task Force Wilhelmshaven“. An dem Runden Tisch zur Zukunft der Jadestadt nahmen neben Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) auch Vertreter aus Wirtschaft, von Verbänden und Gewerkschaften aus Wilhelmshaven teil.

Durch den Kohleausstieg ist geplant, die Steinkohleverstromung am Standort Wilhelmshaven zu beenden. Mit dem aktuell im Bundesrat verhandelten Entwurf des „Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen“ würde Niedersachsen für den Standort Wilhelmshaven 157 Millionen Euro Strukturhilfen erhalten. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass für strukturschwache Standorte von Steinkohlekraftwerken insgesamt eine Milliarde Euro an Strukturhilfen gewährt wird. Das Geld soll beispielsweise in Infrastrukturverbesserung, Innovationsförderung, einzelbetriebliche Förderung, Tourismusmaßnahmen oder den Bau von Gewerbegebieten fließen. Ziel ist, Beschäftigung zu sichern, die regionale Wirtschaftskraft zu stärken und die Einnahmesituation der Kommunen zu verbessern.

„Wir werden damit eine gute Ausgangslage haben, einen auf die Chancen Wilhelmshavens ausgerichteten Strukturwandel zu gestalten“, lobte Oberbürgermeister Feist die Regionalmanagement-Initiative des Ministers.

In Wilhelmshaven laufen derzeit zwei Steinkohlekraftwerke. Eines gehört Engie und soll laut Konzern an den Investor Riverstone verkauft werden, das andere gehört Uniper. Uniper plant in Wilhelmshaven ein Importterminal für verflüssigtes Erdgas (LNG). Seit Jahren gibt es Planungen für LNG-Häfen an der Nordsee. Im Rennen sind neben Wilhelmshaven auch Stade in Niedersachsen und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Mit dem Energieträger LNG lassen sich Kraftwerke, Schiffe, Züge und Autos betreiben. Es kann auch ins Erdgasnetz eingespeist werden.