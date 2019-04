Helgoland Deutschlands Inseln können aus Sicht von Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) „Testlabore“ für die Lösung wichtiger Zukunftsfragen sein. „Wenn es auf den Inseln und Halligen funktioniert, dann funktioniert es überall“, sagte Albrecht am Donnerstag beim Start der 1. Deutschen Inselkonferenz auf Helgoland.

Die Inseln in Nord- und Ostsee seien ein Brennglas der Herausforderungen im ländlichen Raum insgesamt. Dort sei Wirtschaften im Einklang mit der Natur oder die medizinische Versorgung schwieriger zu gewährleisten als an Land.

Noch bis einschließlich Freitag geht es auf Helgoland um zentrale Probleme der deutschen Inseln wie den steigenden Meeresspiegel und den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Mehr als 100 Politiker, Tourismusmanager und Experten beraten über diese Themen. Vom Bundestag und der EU fordern sie Unterstützung, etwa eine Befreiung von der EEG-Umlage für den Stromimport, um ihre Standortnachteile zumindest teilweise auszugleichen. Am Freitag wollen die Teilnehmer eine Resolution mit Forderungen an die Politik beschließen. „Der Klimawandel ist das zentrale Thema der Konferenz“, sagte Helgolands Bürgermeister Jörg Singer (parteilos).

Die Menschen auf den Inseln sorgen sich auch um bezahlbaren Wohnraum. Der Kauf von Häusern und Wohnungen wird dort immer teurer. Das gilt nicht nur für die Luxusinsel Sylt, wie der Ende 2018 vorgestellte Immobilienatlas der LBS Bausparkasse zeigte: Auf Sylt stiegen die Quadratmeterpreise für Häuser um 7,7 Prozent auf durchschnittlich gut 10 600 Euro, für Wohnungen um 3,5 Prozent auf 7150 Euro.

Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, sieht die Gemeinden selbst in der Pflicht: „Gerade auf den Inseln entsteht bezahlbarer Wohnraum nur dann, wenn das Gemein- vor das Einzelwohl gestellt wird.“ Sie könnten beispielsweise selbst Bau und Verwaltung von Wohnungen übernehmen.

Zudem liege der Fokus zu sehr auf dem Tourismus, sagte Breitner. Nach Angaben von Helgolands Bürgermeister Singer machen die Inseln damit knapp zwei Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Spiekeroogs Bürgermeister Matthias Piszczan sagte der dpa, alle Inseln lebten fast nur vom Tourismus.