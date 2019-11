Helgoland Sie verhungern oder strangulieren sich an bunten Plastikfasern, die die Basstölpel auf Helgoland zuvor selbst in ihre Nester eingebaut haben. Und es verenden deutlich mehr Vögel als angenommen, sagte der ornithologische Schutzgebietsbetreuer des Vereins Jordsand auf Helgoland, Elmar Ballstaedt.

Bisher sei die Annahme auf Basis von Zählungen über den Sommer erfolgt. Und danach verstrickten sich über das Jahr rund 30 bis 40 Trottellummen. Doch das sei falsch. „Ich hatte jetzt über 100“, sagte Ballstaedt. Auch bei den Basstölpeln verendeten mehr Tiere als angenommen. Hier sei die Diskrepanz zu den Annahmen aber nicht ganz so hoch. Insgesamt starben dieses Jahr bisher rund 40 Basstölpel.

Seit Anfang des Jahres untersucht Ballstaedt in einem mehrjährigen wissenschaftlichen Projekt im Rahmen seiner Promotion das Ausmaß der Plastikverschmutzung in der Helgoländer Basstölpelkolonie. Mehrere Forschungseinrichtungen, der Verein Jordsand und die Gemeinde Helgoland unterstützen ihn dabei.

Auf Helgoland bauen fast alle Basstölpel – eine Hochseevogelart, die deutschlandweit nur hier brütet – Plastik in ihre Nester ein. Vom Umweltbundesamt stammende Zahlen zeigen: 98 Prozent der Nester in der Brutvogelkolonie von Basstölpeln auf Helgoland enthalten Kunststoff. Und dies ist eben auch eine Gefahr für andere Seevogelarten wie die Trottellummen, die dicht neben den Basstölpeln brüten.

Seit Projektbeginn waren Ballstaedt oder Helfer mindestens drei Mal jede Woche an den Vogelfelsen und haben Verstrickungsdaten gesammelt. Dabei hat er beobachtet, dass es zwei signifikante Häufungen gibt, wann die Tiere sich verstricken. Demnach sterben die meisten Trottellummen im April und Mai. „In diese Zeit fällt die Hauptnestbauphase der Basstölpel und da tragen sie am meisten frisches Plastik ein“, sagte Ballstaedt. Seine Hypothese: Frisches Plastik ist gefährlicher als altes Plastik. „Das alte ist schon so verbacken mit Kot und so weiter, dass es nicht mehr so gefährlich ist“, sagte Ballstaedt. Das frische Plastik sei hingegen noch mobil und baumle im Wind. Trottellummen seien schlechte Flieger und könnten den Schlingen oft nicht ausweichen.

Die Basstölpel selbst sind im Sommer besonders gefährdet. Viele verstrickten sich als Küken in Plastikfasern. Oftmals sterben sie nach Angaben Ballstaedts aber nicht sofort, sondern erst Wochen später. „Wenn eine Faser im Fuß eingewachsen ist, dann fliegen sie einfach nie los.“