Helgoland Auf Helgoland wird am Mittwoch ein neues Fracht- und Passagierterminal eingeweiht. Das Südhafenterminal mit etwa 2100 Quadratmeter Nutzfläche hat viele Funktionen: In einem Warteraum können Passagiere geschützt vor Wind und Wetter Platz nehmen oder sich nebenan in einem kleinen Café stärken. Eine Lagerhalle bietet mehr als 1400 Quadratmeter Fläche, zudem sind in dem Neubau Büros untergebracht.

Hauptnutzer werden laut Gemeinde unter anderem das Passagier- und Frachtschiff „MS Helgoland“, die Frachtschiffe „Björn M“ und „Helgoland“ sowie der Katamaran „Halunder Jet“ sein.

„Der hintere Teil des Südhafenterminals, in dem sich die Lagerflächen befinden, ist eine reine Stahlbaukonstruktion“, erklärte Helgolands Bürgermeister Jörg Singer (parteilos). „Der vordere Teil mit der Wartehalle, dem Café und den Büros ist eine architektonisch anspruchsvolle und – wie wir finden – sehr gelungene Kombination aus Massivbau und Glaskonstruktion.“

Das Bauvolumen schätzt Singer auf 3,5 bis 4 Millionen Euro. Die Cuxhavener Plambeck Firmengruppe hat das Gebäude auf dem Grundstück der Gemeinde im Wege des Erbbaurechts errichtet. Die Gemeinde hat für 27 Jahre wesentliche Teile als sogenannte Ankermieter belegt und kann das Gebäude danach zu einem festgesetzten Kaufpreis übernehmen.