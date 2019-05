Hude Was der Tag ihr bringt, weiß Wiebke Schütte nie so genau. Aber genau das liebt die 39-Jährige an ihrem Beruf. Die gebürtige Hurrelerin arbeitet im Kreis Oldenburg in der Tierarztpraxis Bustamante in Hude – und arbeitet vor allem auf landwirtschaftlichen Betrieben.

„Ich wollte tatsächlich schon immer Tierärztin werden“, erzählt Schütte. Um kurz vor 9 Uhr setzt sie sich das erste Mal für diesen Tag ans Steuer ihres Dienstwagens, aber die Fahrt geht nur ein paar Meter weit. „Wir haben das Glück, nicht so lange Wege zu haben“, sagt die Tierärztin. Die meisten Kunden sind nur maximal 20 Minuten von der Tierarztpraxis, in der auch Kleintiere behandelt werden, entfernt. An diesem Tag erwartet Schütte ein „ganz typischer Tag“, wie sie sagt. Den Anfang machen zwei Kühe – und ein paar Minuten nach Ankunft auf dem Hof steckt Schüttes Unterarm schon in einer von ihnen.

Traumberuf gefunden

Seit 16 Jahren arbeitet Schütte schon als Tierärztin, die ganze Zeit bei Bustamante. Kühe sind ihr die liebsten Patienten. „An sich sind das ganz ruhige Tiere und man kann die meisten Sachen im Stehen erledigen“, erklärt sie. Bei ihren ersten beiden Patientinnen geht es dann auch quasi gleich um Schwangerschaft und Fortpflanzung, danach gibt es noch Ratschläge für den Landwirt bei Kuh Nummer 3: „Das würde ich mir überlegen“, sagt sie, während sie mit dem Landwirt hinter dem Tier steht. Bei der Kuh handelt es sich um eine Färse, also ein Tier, das noch nicht gekalbt hat. Das soll es aber eigentlich tun. „Aber die Beinstellung ist ungünstig, ich würde es nicht empfehlen“, so die Tierärztin.

Gespräche und immer etwas mehr zu tun, als eigentlich im Terminplan steht, das gehört zum Alltag von Schütte: Sei es der Hofhund, der sein Verhalten geändert hat oder eine Auffälligkeit, die die Tierärztin im Vorbeigehen bemerkt. „Man hat schon viel zu tun und trägt auch viel Verantwortung“, sagt Schütte auf der Fahrt zwischen zwei Terminen. „Es gibt wie in jedem Beruf gute und schlechte Tage.“ Geglückte Geburten, wenn Kalb und Kuh wohlauf sind, gehören zu den guten Tagen. Wenn ein Tier stirbt oder sie aus irgendwelchen Gründen nicht helfen kann, das sind die schlechten Tage. „Aber es ist immer noch mein Traumberuf.“

Zupacken nötig

Das liegt auch an den Besitzern ihrer Patienten. „Ich mag den Menschenschlag Landwirt, der ist mir grundsympathisch.“ Eine Sympathie, die auch von Haus aus da ist: Sie ist im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb groß geworden, hat einen Landwirt geheiratet „und eigentlich den ganzen Tag mit Tieren zu tun“. Wie selbstverständlich Schütte im Umgang mit Tieren ist, merkt man, wenn sie sich durch die Ställe ihrer Kunden bewegt. Ruhigen Schrittes, hier und da mal eine Kuh sanft zur Seite drückend, aber wenn es sein muss, auch bestimmt und zupackend. „Ich mag es, dass man in diesem Beruf immer noch körperlich arbeiten muss“, erzählt sie. Kurz nach diesem Satz hält sie zusammen mit drei Männern einen Jungbullen auf dem Boden fest.

Gekniffene Bullen

Der steht zwar unter Vollnarkose, „aber aus Reflex können die halt trotzdem treten. Und dann hab ich die Hufe im Gesicht, das will ich nicht“. Vor allem Männer können wahrscheinlich nachvollziehen, warum die Jungbullen selbst schlafend in dieser Situation zutreten wollen: Es ist „Bullenkneifen“ angesagt. Mit einer Zange werden dabei die Samenstränge zusammengedrückt. Es klackt, wenn die Zange in der Endposition einrastet. „Absolut unblutig und die Stelle ist zusätzlich örtlich betäubt“, so die Tierärztin. „Wir wollen das den Tieren so angenehm und stressfrei wie möglich machen.“ Die Jungbullen, die an diesem Tag nicht „dran“ sind, finden die Sache auch ganz interessant und beschnuppern ihre schlafenden Stallgenossen neugierig. Die vorbeilaufende Hofkatze gähnt derweil demonstrativ.

Leben und Tod

Schüttes Handgriffe sind routiniert, egal, ob sie Bullen kneift, Gebärmüttern untersucht oder die großen schweren Rinder mit einem Stethoskop abhorcht. „Die Tiere merken es auch sofort, wenn man nervös oder schlecht gelaunt ist. Da muss man sich manchmal einfach zusammenreißen.“

Zusammenreißen fällt Schütte derweil schwer, wenn es um das Ansehen von Tierärzten oder Landwirten geht. „Wir alle sehen die Bilder von Skandalen, da fällt es natürlich schwer, das System zu verteidigen“, sagt sie. „Aber sowas hat nichts mit der Betriebsgröße oder so zu tun. Das ist fast immer menschliches Versagen.“ Als Tierärztin sieht Schütte viele Betriebe – und berät auch, wenn es an der Haltung etwas zu verbessern gibt. „Dazu sind wir verpflichtet. Auch menschlich.“ Was sie aber aufregt, ist das Halbwissen, welches bei vielen Menschen vorherrsche, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben. „Dabei wird hier Grundversorgung geleistet.“

Diese Arbeit an der Basis, wenn man so will, macht der 39-Jährigen Spaß. „Es geht um Leben, um Tod, um Hunger und Durst. Um grundlegende Dinge“, sagt sie. Sie müsse täglich Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen und mit Mensch und Tier umgehen. Diese Aufgabe führt sie Tag für Tag, auch nachts und am Wochenende, zu den unterschiedlichsten Patienten. An diesem Tag auch mit dabei: Ziegen und Alpakas.

Alpakas und Ziegen

Letztere sind in den vergangenen Jahren „in Mode gekommen“, wie Schütte es ausdrückt. „Dabei sind die in der Haltung recht anspruchsvoll, was viele unterschätzen.“ Bei den Alpakas in der Nähe des Tweelbäker Sees ist aber fast alles in Ordnung. Die Zahnprobleme des einen Tieres scheinen behoben, das andere leidet unter behandelbaren Milben. So gut wie hier haben es nicht alle Alpakas. Um das Haar bzw. die Wolle möglichst „gut“ aussehen zu lassen, würden einige Besitzer und Züchter die Tiere systematisch unterernähren. Ein natürlicher Abwehrmechanismus der Tiere sorge dann für das gewünschte Aussehen. „Das ist richtig traurig“, sagt Schütte – und es ist merklich, dass es ihr schwerfällt, sich zusammenzureißen.

Herausfordernder ist da der Fall der Ziegen und Zicklein. Das Muttertier leidet unter einer Gebärmutterentzündung, die Zicklein haben Durchfall. Warum, das kann Schütte nicht so einfach vor Ort feststellen. Eine Stuhlprobe soll Klärung bringen. Die Tierärztin hat Parasiten in Verdacht.

Homöopathie und mehr

Untersuchen wird Schütte die Probe in der Tierarzt-Praxis. Dort kommt sie an diesem Tag gegen Mittag das erste Mal wieder an.

Hier wird die Arbeit aber nicht weniger: Die zuvor verabreichten Medikamente müssen protokolliert, die Patientenakten geführt und aktualisiert werden. Medikamentös können die Tiere mit einer ähnlichen Bandbreite behandelt werden wie Menschen. Von Homöopathie bis hin zu Antibiotika. Gerade letztere stehen aber immer wieder in der Kritik, das weiß auch Schütte. „Manchmal müssen wir einfach Antibiotika verabreichen“, sagt die Tierärztin. Aber man sei gehalten, dies so selten wie möglich zu tun. Und wenn, dann werden beispielsweise Kühe auch aus der Lebensmittelproduktion herausgenommen, bis die Medikamente aus dem Kreislauf verschwunden sind.

Die Medikamente des Vormittags sind eingetragen, nach einer kurzen Pause geht es wieder ins Auto, die nächsten Kühe, Ziegen und andere (Nutz-)Tiere warten. Was sie erwartet, kann sich stets ändern, so viel ist sicher. „Vor Kurzem hat uns ein Zirkus angefragt, ob wir uns um ihre Kamele kümmern können. Aber die waren zu weit weg.“