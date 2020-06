Blutspendetag Am 14. Juni: Lebensretter im Nordwesten dringend gesucht

Im Nordwesten Rund ein Drittel der Blutspendetermine musste das Deutsche Rote Kreuz (DRK) seit Beginn der Corona-Pandemie absagen. Dies berichtet Sandra Klusmann, DRK-Gebietsreferentin für Bremerhaven, die Friesische Wehde, die Wesermarsch, die Landkreise Ammerland, und Oldenburg sowie die Stadt Oldenburg. Durch die Absagen sei ein Versorgungsengpass entstanden.

Die Gründe für die Absagen der Termine sind vielfältig: „Wir haben erhöhte Sicherheitsanforderungen, dazu gehören getrennte Wege und zusätzliche Stationen im Ablauf, wie Temperaturmessung und Handdesinfektion“, erläutert Klusmann. An vielen üblichen Spendeorten könnten diese Maßnahmen jedoch nicht umgesetzt werden oder es fehle an den notwendigen zusätzlichen Mitarbeitern. „Einige Ehrenamtliche, die der Risikogruppe angehören, können derzeit die Blutspende nicht unterstützen“, nennt Klusmann einen weiteren Grund. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich jeder Termin durch die Sicherheitsmaßnahmen verlangsamt und folglich nicht so viele Blutspenden entnommen werden können, wie im Normalbetrieb.

Die Entwicklung der Spendenbereitschaft sei jedoch positiv: „Auf den Spendeterminen der letzten Wochen sind durchschnittlich 20 Prozent mehr Spender erschienen als sonst. Dadurch konnten die Ausfälle weitgehend kompensiert werden“, sagt Klusmann. Auch in den nächsten Wochen werden nach ihren Worten jedoch weiter Spender benötigt, denn die Blutkomponenten sind nur begrenzt haltbar und der Bedarf an Blutspenden wachse wieder.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Aktionstermine zum Weltblutspendetag am 14. Juni Oldenburg: 12 bis 16 Uhr, Katholische Grundschule in Kreyenbrück, Klingenbergstraße 19A Garrel: 10 bis 15 Uhr, Oberschule, Schulstraße 6 Bremen: 11.30 bis 15.30 Uhr, Fatih Moschee, Stapelfeldtstraße 9 Westoverledingen: 12 bis 16 Uhr, Grundschule Völlenerfehn, Hauptstraße 50 Moormerland: 11 bis 14 Uhr, Grundschule, Altebeek 100 Emden: 11 bis 15 Uhr, Vereinsheim Kickers Emden, Sielweg 10

„Zu Beginn der Pandemie haben die Kliniken ihre Behandlungen stark reduziert, folglich ging der Bedarf an Blutpräparaten bis Mitte April um 30 Prozent zurück. Seit der zweiten Aprilhälfte nimmt der Einsatz nun kurzfristig wieder stark zu und hat jetzt das übliche Niveau des Vorjahres erreicht“, erklärt Klusmann. Um den Versorgungsengpass so gering wie möglich zu halten, finden zum Weltblutspendetag am Sonntag, 14. Juni, zahlreiche Spendetermine in der gesamten Region statt.

Dabei gibt es nicht nur ein Lunchpaket zum Mitnehmen für die Spender: „Auf ausgewählten Kampagnen-Terminen Mitte bis Ende Juni sowie auf allen Blutspendeterminen am Weltblutspendetag möchten wir uns bei allen Blutspendern mit einem exklusiven Lebensretter-Strandtuch bedanken“, kündigt Klusmann an.