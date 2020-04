Corona-News Im Überblick: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Dienstag

Im Nordwesten Laufend erreichen uns neue Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus. Da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf dem Stand der Dinge bleiben, fasst unsere Redaktion nun jeden Abend die wichtigsten Nachrichten vom Tage für Sie zusammen.

Das sind die wichtigsten Nachrichten zur Coronavirus-Krise

• Die Zahl aktiver Corona-Fälle ist in Niedersachsen erstmals gesunken. Am Dienstag kamen weniger Neuinfektionen hinzu als neue Genesene, teilte die stellvertretende Krisenstabsleiterin, Claudia Schröder, in Hannover mit. Ein Schritt in die richtige Richtung, aus der jedoch noch kein Trend abzulesen sei. Schröder mahnte deshalb weiterhin zur strikten Einhaltung der der Kontaktbeschränkungen.

• 42 Bewohner haben sich in einem Altenheim in Bramsche bei Osnabrück mit dem Corona-Virus infiziert. 16 von ihnen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, zwei sind inzwischen verstorben, teilte der Landkreis Osnabrück mit. Auch bei sieben der 91 Mitarbeiter fielen die Tests positiv aus. Es wurde angeordnet, infizierte Bewohner, die Kontaktpersonen und die gesunden Bewohner voneinander getrennt zu betreuen. Auch das Wildeshauser Seniorenheim bleibt trotz Corona-Infektionen weiterhin offen. Dort werden zur Zeit 35 nachweislich infizierte Bewohner versorgt.

• In der Wesermarsch gibt es einen ersten Todesfall aufgrund einer Covid-19-Infektion. Eine 61-jährige Frau mit Vorerkrankungen verstarb diesen Dienstag. Sie wurde zuvor stationär in einem Krankenhaus in der Region betreut.

• In Molbergen, Landkreis Cloppenburg, gibt es den ersten bestätigten Covid-19-Infizierten. Damit zählt der Landkreis derzeit 34 Erkrankte. Als genesen gelten 24 Personen.



• Dangast und der Vareler Hafen werden von Karfreitag bis Ostermontag für den auswärtigen Verkehr gesperrt. Der Vareler Hafen ist ab Aal und Krabbe gesperrt. Lediglich Fahrradfahrer, Fußgänger und Bürger, die nachweisen können, dass sie dort ihren ersten Wohnsitz haben, kommen durch.

• Einen sofortigen Stopp der Weitergabe von Corona-Daten an die Polizei fordert Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel. Bei den Adressen von Infizierten und deren Kontaktpersonen, die unter Quarantäne stehen, handele es sich um sensible Gesundheitsdaten, sagte sie. Deshalb sei es „inakzeptabel und nicht hinnehmbar“, dass das Gesundheitsministerium ihrer Aufforderung, den entsprechenden Erlass zurückzunehmen, nicht nachkomme.

• Wegen gesunkener Nachfrage in der Luftfahrtbranche fährt Premium Aerotec den Betrieb im Vareler PAG-Werk ab kommender Woche herunter. Im Zeitraum vom 14. bis 17. April werden die Mitarbeiter vier Tage Zeitausgleich/Urlaub nehmen, teilte das Unternehmen mit. Eine komplette Schließung sei derzeit nicht vorgesehen.

• Um die Verbreitung von Falschinformationen zum Corona-Virus zu bremsen, will der Chatdienst WhatsApp das Weiterleiten von Nachrichten erschweren. WhatsApp-Nachrichten, die bereits häufig verteilt wurden, können nur noch einzeln an einen Chat weitergeschickt werden, wie der zu Facebook gehörende Dienst am Dienstag mitteilte. Bisher war das in bis zu fünf Chats gleichzeitig möglich.

• In den USA sind an einem Tag 1343 Menschen an der Lungeninfektion Covid-19 gestorben. Insgesamt rund 11.000 Menschen aus den USA sind bisher an dem Virus gestorben.

• Der Gesundheitszustand des britischen Premier-Ministers Boris Johnson ist laut Regierungsangaben stabil. Der 55-Jährige hatte die Nacht im Krankenhaus verbracht. An eine Beatmungsmaschine sei er nicht angeschlossen gewesen, heißt es.